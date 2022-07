A giugno 2022 Chris Pincher, Whip del partito conservatore britannico, è stato visto a Londra mentre in stato di ebrezza rimorchiava uomini al Carlton Club. Il 3 luglio scorso, diversi testimoni hanno affermato che non era la prima volta che Pincher violava la morale puritana della classe dirigente del Paese. Ne sono seguite dimissioni a catena all’interno dell’amministrazione Johnson (63 collaboratori su 179) e per finire le dimissioni il 7 luglio 2022 del primo ministro senza alcuna relazione con la sua azione politica.

L’8 luglio 2022 l’ex primo ministro giapponese e uomo forte dl partito politico al potere, Shinzo Abe, è stato assassinato durante un meeting elettorale. Negli anni Cinquanta suo padre introdusse in Giappone la Chiesa dell’Unificazione del reverendo Moon. Il clan Abe era, in generale, molto legato a questo gruppo militare-politico-religioso, che durante la guerra fredda fu strumento indispensabile alla CIA. Shinzo Abe e la setta Moon apingevano affinché il Giappone si alleasse pubblicamente con gli Stati Uniti contro la Cina.

Il 10 luglio 2022, dopo aver partecipato a una serata estiva del partito socialdemocratico tedesco, diverse giovani donne hanno accusato malori. Un migliaio di persone partecipava all’avvenimento, fra loro il cancelliere Olaf Scholz, parlamentari del partito con i loro collaboratori. Sembra che almeno nove donne siano state drogate a loro insaputa e forse violentate.

L’11 luglio 2022, a fine mattinata, il quotidiano Le Monde ha pubblicato la prima puntata dell’analisi di documenti sui metodi di Uber, pervenuti a un consorzio di media, dai quali risulta che il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso un accordo segreto con la società statunitense per consentirle d’installarsi in Francia, grazie a opportune modifiche delle leggi in vigore. Al momento i documenti pubblicati non consentono di parlare di corruzione.