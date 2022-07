President Volodymyr Zelensky heeft zijn minister van Defensie, Oleksii Reznikov (foto), opdracht gegeven een leger van een miljoen man samen te stellen om de "bezette gebieden" op Rusland te heroveren.

Het Russische leger heeft slechts ongeveer 200.000 man in Oekraïne. Daarentegen bestonden de Oekraïense strijdkrachten voor de oorlog uit 200.000 man van de reguliere legers plus 100.000 man van de Banderietenmilities. De afgelopen acht jaar hebben 400.000 manschappen, voornamelijk banderieten, in Donbass bij toerbeurt tegen hun medeburgers gestreden. Momenteel zijn er naar verluidt 700.000 militairen betrokken bij de gevechtshandelingen aan Oekraïnse zijde.

Oleksii Reznikov is geen soldaat en geen politicus, maar advocaat. Hij dankt zijn positie als minister van Defensie aan zijn vrouw, de televisiepresentatrice Yulia Zorii.