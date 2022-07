Nu de dochter van de voormalige Amerikaanse vicepresident Liz Cheney uit de Republikeinse Partij is gezet vanwege haar strijd tegen voormalig president Donald Trump, vliegen Democratische topdonoren haar te hulp.

Filmproducent Jeffrey Katzenberg, City-Group-directeur Jane Fraser, LinkedIn-medeoprichter Reid Hoffman en hedgefonds Baupost-Group-directeur Seth Klarman hebben naar verluidt al fors aan haar gedoneerd.

Volgens de peilingen ligt Liz Cheney in de komende verkiezingen ver achter op de Republikeinse advocaat Harriet Hageman.

Liz Cheney was de assistente van haar vader op 11 september 2001. Later stond zij aan het hoofd de Iran Syria Policy and Operations Group (ISOG).