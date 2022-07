De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zei tijdens een militaire diploma-uitreiking op 12 juli 2022 dat de plannen van de NAVO om Rusland binnen te vallen via Oekraïne en Wit-Rusland lopen.

Hij onthulde dat hij de vorige dag uitvoerig telefonisch overleg had gepleegd met de Russische president Vladimir Poetin over de Russische speciale operatie in Oekraïne, het illegale Litouwse embargo op het verkeer tussen Rusland en zijn exclave Kaliningrad en, het belangrijkste, de gezamenlijke defensie van Belarus en Rusland.