In juni 2022 werd Chris Pincher, woordvoerder van de Britse Conservatieve Partij, in Londen gezien toen hij dronken mannen versierde in de Carlton Club. Vervolgens bleek op 3 juli uit verschillende verslagen dat dit niet de eerste keer was dat hij de puriteinse moraal van de heersende klasse van het land had geschonden. Dit werd gevolgd door een reeks van opgestapte ambtenaren binnen de administratie van Boris Johnson (63 van de 179 personeelsleden) en uiteindelijk het aftreden van de premier op 7 juli 2022, zonder enig verband met zijn politiek handelen.

Op 8 juli 2022 werd de voormalige Japanse premier en sterke man van zijn politieke partij, Shinzo Abe, tijdens een verkiezingsbijeenkomst vermoord. Zijn vader had de Eenmakingskerk van Eerwaarde Moon in de jaren 50 in Japan geïntroduceerd. De hele Abe-clan was nauw verbonden met deze militair-politiek-religieuze groep, een onmisbaar instrument van de CIA tijdens de Koude Oorlog. Shinzo Abe en de Moon-sekte beïnvloedden Japan om zich openlijk aan de zijde van de VS te scharen tegen China.

Op 10 juli 2022 werden verschillende jonge vrouwen die een zomerfeest van de Duitse sociaal-democratische partij bijwoonden, onwel. Ongeveer 1.000 mensen woonden het evenement bij, onder wie kanselier Olaf Scholz, partijleden en hun medewerkers. Het lijkt erop dat ten minste negen jonge vrouwen zonder hun medeweten gedrogeerd en mogelijk verkracht zijn.

Op 11 juli 2022 publiceerde het dagblad Le Monde laat in de ochtend het eerste deel van een studie van documenten die een consortium van media had ontvangen en die getuigen van de werkwijze van het bedrijf Uber. De Franse president Emmanuel Macron lijkt een geheime overeenkomst te hebben gesloten met het Amerikaanse bedrijf om het in Frankrijk te vestigen door de geldende wetten in diens voordeel te wijzigen. Voorlopig is er echter nog geen document gepubliceerd dat op corruptie zou wijzen.