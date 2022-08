Tekst aangenomen door het tweede “Forum van vrije volkeren van Rusland”, bijeen te Praag op 23 en 24 juli 2022.

Wij, vertegenwoordigers van de inheemse volkeren en gekoloniseerde regio’s van de Russische Federatie, op basis van :

✔ de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;

✔ het recht van volkeren op zelfbeschikking, dat is vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties;

✔ de Verklaring van de Verenigde Naties over het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren;

✔de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren;

✔ de verklaring over de soevereiniteit van de RSFSR van 12 juni 1990;

✔ de verklaring over de soevereiniteit van de onderdanen van de huidige Russische Federatie

beginnen met het proces van volledige en algehele dekolonisatie van Rusland.

Dit proces houdt verband met:

• De schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden, zoals gewaarborgd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

• Het systematische beleid van binnenlandse terreur en repressie in de Russische Federatie.

• De systematische uitvoering in de Russische Federatie van imperiaal beleid en discriminerende praktijken die de inferieure koloniale positie van onze inheemse volkeren en regio’s bevestigen, waarbij burgers worden gediscrimineerd op grond van hun inheemse en/of regionale afkomst.

• Het gebruik van imperiale praktijken van ecocide, alsmede de beroving van onze inheemse regio’s en volkeren van traditionele gronden, grondgebieden en hulpbronnen, waardoor wij ons recht op ontwikkeling niet kunnen uitoefenen.

• De systematische gedwongen assimilatie en blootstelling aan kolonisatie en vernietiging van onze culturen, talen, onderwijssystemen en andere essentiële aspecten van ons leven.

• Het onvermogen om zelfbestuur uit te oefenen via hun wettelijk verkozen vertegenwoordigers, de systematische ontzegging aan onze gekoloniseerde regio’s en inheemse volkeren van het recht om deel te nemen aan de besluitvorming over zaken die onze rechten raken.

• de schending van de rechten van inheemse volkeren en gekoloniseerde regio’s van de Russische Federatie met betrekking tot de opslag van gevaarlijk materiaal – kernwapens en andere massavernietigingswapens – op ons grondgebied.

Bovengenoemd koloniaal beleid en koloniale praktijken zijn eeuwenlang uitgevoerd, waardoor onze inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden het slachtoffer zijn geworden van historisch onrecht en, in sommige gevallen, van gedwongen verplaatsing en genocide. Nu komt het koloniale beleid tot uiting in de steeds verdergaande staatsterreur en repressie.

De Russische Federatie is nu een terroristisch land dat geleid wordt door oorlogsmisdadigers. Een aantal zinloze oorlogen die de afgelopen 30 jaar door het imperiale leiderschap van de Russische Federatie zijn ontketend, beroven onze inheemse volkeren en gekoloniseerde regio’s van het belangrijkste, namelijk het recht op leven, aangezien de vertegenwoordigers van de inheemse volkeren en gekoloniseerde regio’s, die als “kanonnenvoer” worden gebruikt, het eerst aan mobilisatie worden onderworpen.

Met het begin van de veroveringsoorlog tegen Oekraïne werden onze volkeren en regio’s tegen hun wil meegesleurd in oorlogsmisdaden, waaronder de door het Kremlin ontketende genocide op de Oekraïense natie. Als gevolg van dit beleid van het imperiale centrum zijn de volkeren en regio’s van de Russische Federatie geconfronteerd met sancties, beperkingen, de dreiging van een beschavingsisolement en zelfs de volledige verdwijning.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de Russische Federatie reeds op de rand van chaos en burgeroorlog staat. Alleen een volledige en gecontroleerde dekolonisatie van Rusland kan dit voorkomen.

Daarom doen wij een beroep op alle constructieve krachten, bewegingen, partijen, facties, verenigingen en groeperingen, zowel binnen de Russische Federatie als in ballingschap, en roepen wij op tot coördinatie en interactie om de politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling van onze volkeren en regio’s te verzekeren en een einde te maken aan alle vormen van discriminatie, onderdrukking en schendingen van de mensenrechten.

Wij roepen alle burgers van inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden op onmiddellijk actieve acties te beginnen voor de vreedzame dekolonisatie, bevrijding en verklaring/herstel van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van hun eigen landen.

Wij doen een beroep op de volkeren en regeringen van de lidstaten van de VN om ons steun en bijstand te verlenen bij de verwezenlijking van onze aspiraties in overeenstemming met de VN-verklaringen, en wij doen ook een beroep op de gehele wereldgemeenschap met een verzoek om bijstand bij onze inspanningen om het thans ongecontroleerde proces van desintegratie van de nucleaire staat te stroomlijnen.

Voor de praktische uitvoering van de Verklaring betreffende de dekolonisatie van Rusland :

1. Wij roepen de nationale en regionale elites op onmiddellijk het initiatief te nemen tot de vorming van nationale overgangsregeringen/-besturen (op hun eigen grondgebied of, indien dit niet mogelijk is, in ballingschap), op grond van het feit dat de huidige uitvoerende instanties de belangen van het imperiale centrum behartigen en niet die van de inheemse volkeren en de gekoloniseerde gebieden.

2. Wij roepen de parlementen van de republieken en de regionale douanes van de regio’s op de belangen van hun volkeren te beschermen en de eerder aangenomen verklaringen over de staatssoevereiniteit te bevestigen, alsmede onmiddellijk een begin te maken met het proces van interparlementair overleg over de vorming van een mechanisme voor de verklaring/herstel van de staatkundige onafhankelijkheid van onze inheemse volkeren en gekoloniseerde regio’s, waarbij een mechanisme voor hun vreedzame afscheiding van de Russische Federatie in het leven wordt geroepen

3. Wij kondigen aan dat in november-december 2022 de Internationale Conferentie over vreedzame dekolonisatie en territoriale organisatie van de post-Russische ruimte zal worden bijeengeroepen, met deelneming van de lidstaten van de VN-Veiligheidsraad, de buurlanden van de Russische Federatie en de internationale gemeenschap. Het doel van deze conferentie is :

◦ om een vreedzaam, harmonieus en legitiem proces van dekolonisatie van Rusland te waarborgen ;

◦ een begin te maken met het proces van verduidelijking en goedkeuring van de afbakening van de staatsgrenzen van de nieuwe republieken;

◦ de ondertekening voor te bereiden van vriendschaps- en samenwerkingsverdragen tussen de nieuwe staten en de buurlanden

◦ beginselen voor de opvolging goed te keuren, met inbegrip van de verdeling van activa en schulden van de Russische Federatie (met inbegrip van herstelbetalingen aan de staten die hebben geleden onder de militaire agressie van de Russische Federatie – Sakartvelo, Itchkeria, Moldavië, Oekraïne).

4. Wij doen een beroep op de lidstaten van de VN om maximale bijstand te verlenen aan nationale regeringen/regeringen die een overgangsregering vormen, teneinde de doelstellingen van dekolonisatie en vrede te verwezenlijken. En erkennen tevens formeel de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de volgende staten van inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden: Tatarstan, Ingoerije, Basjkortostan, Karelië, Boerjatië, Kalmykië, Baltische Republiek (Kenigsberg, Oost-Pruisen), Komi, Circassië, Siberië, Oeral, Don, Toeva, Koeban, Dagestan, Pacifische Federatie (het grondgebied van Primorye en Amur), Republiek Moskou, Erzyan Mastor, Sacha, Pomorie, Tsjoevasjië, Tsjernoem, Mordovië, Wolga, Chakassië, Oedmoertië, Tjoemen-Joegra, Mari El, Altai, Ingoesjetië en andere.

5. Wij roepen op tot de opstelling van de grondwetten van de republieken, die hun onafhankelijkheid en staatssoevereiniteit moeten garanderen, alsmede van belangrijke wetgevingsbesluiten die gericht zijn op het waarborgen van vrede, lustrum, politieke stabiliteit, snelle economische groei en ontwikkeling.

Wij doen een beroep op de intellectuelen, de sociale, culturele, economische, politieke en spirituele leiders van de inheemse volkeren en regio’s om actief aan dit proces deel te nemen.

6. Wij roepen op tot vreedzaam systemisch verzet van alle vertegenwoordigers van inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden. De vormen van dergelijk verzet kunnen zijn: stakingen, demonstraties, piketten, sabotage van de bevelen van het imperiale centrum, weigering om te dienen in de strijdkrachten van de Russische Federatie, enz. Het doel van dergelijke acties moet een vreedzame overdracht van de macht zijn aan democratisch verkozen vertegenwoordigende lichamen van onafhankelijke staten.

7. Wij roepen alle militaire en wetshandhavingsfunctionarissen die vertegenwoordigers zijn van inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden op om onmiddellijk naar hun vaderland terug te keren en te zorgen voor een vreedzame en democratische machtsovergang. Wij roepen allen die thans deelnemen aan de onrechtvaardige veroveringsoorlog tegen Oekraïne op naar huis terug te keren, onder meer door zich over te geven aan de Oekraïense strijdkrachten.

8. Wij nemen het initiatief tot de vorming van nationale legioenen (Self-Defence Forces) om de soevereiniteit en de rechten van onze volkeren te beschermen en de vrede te waarborgen.

9. Wij starten het proces van overleg over de oprichting van het Verenigd Overgangsbestuur als tijdelijk (niet langer dan 12 maanden vanaf het moment dat het door Poetin geleide regime van oorlogsmisdadigers is verwijderd) collegiaal en raadgevend vertegenwoordigingsorgaan van alle inheemse gekoloniseerde volkeren en regio’s van de Russische Federatie, teneinde praktisch te zorgen voor een harmonieus en legitiem dekolonisatieproces. De vertegenwoordiging van alle inheemse volkeren en regio’s in dit orgaan zal gelijk zijn (volgens het pariteitsbeginsel, één land/regio – één vertegenwoordiger), de delegatie van bevoegdheden om eraan deel te nemen zal geschieden door de nationale regeringen/overgangsbesturen.

Dit orgaan zal de volgende taken hebben

• Coördinatie van activiteiten om het koloniale regime van oorlogsmisdadigers uit te schakelen (opstelling van één duidelijk actieplan, routekaart voor de uitschakeling van de imperiale controle, advies aan burgers en regio’s over hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen aan het proces om het terroristische regime van het Kremlin uit te schakelen en ter plaatse).

• Bijstand aan nationale regeringen/overgangsbesturen van inheemse volkeren en gekoloniseerde regio’s bij het houden van democratische verkiezingen overeenkomstig internationale normen en met deelneming van internationale waarnemers – uiterlijk 8 maanden na de val van het imperiale bewind van Poetin (de datum van de verkiezingen moet uiterlijk 3 maanden na de val van het staatsterroristische bewind van de Russische Federatie worden bekendgemaakt).

• Bijstand bij de organisatie van de machtsoverdracht aan democratisch verkozen autoriteiten in inheemse staten en gekoloniseerde gebieden (met name in gebieden waar geen nationale regeringen/overgangsbesturen zullen worden ingesteld) – uiterlijk 12 maanden na de val van het koloniale regime, en uiterlijk 3 maanden na de bekendmaking van officiële verkiezingsresultaten, die door de wereldgemeenschap worden erkend.

• maximale bijstand aan de bevoegde internationale instanties om de controle te verwerven over alle, zonder uitzondering nucleaire en andere massavernietigingswapens die zich op het grondgebied van inheemse volkeren en in gekoloniseerde gebieden bevinden, teneinde de absolute denuclearisatie van het grondgebied van inheemse volkeren en gekoloniseerde gebieden te waarborgen.

• Voorzien in een mechanisme voor de vreedzame oplossing van territoriale geschillen, waar passend.

• Zorgen voor de bescherming van de rechten en vrijheden van de burgers van alle nationaliteiten tijdens de overgangsperiode.

Wij doen een beroep op alle burgers van de Russische Federatie om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze Verklaring betreffende dekolonisatie daadwerkelijk te steunen met het oog op de totstandbrenging van vrede, veiligheid, democratie en harmonie tussen de volkeren.

Voor jullie vrijheid en de onze!

Belangrijkste sprekers van het forum

Rajana Dugar-De Ponte (Buryatia) ), Ruslan Gabbasov (Bashkortostan), Rafis Kashapov (Tatarstan), Oleksiy Manannikov (Siberia), Danny Teps (Ichkeria), Olena Mykhaylova (Velky Novgorod), Yuriy Moskalenko (Far East), Ilya Ponomaryev (Novosibirsk), Gennadiy Gudkov (Kolomna), as well as public leaders, political thinkers and international experts from Europe and North America : Janusz Bugajski (USA), Pavlo Klimkin (Ukraine), Edward Lucas (Great Britain), Wojciech Pokora (Poland), Tamila Tasheva (Ukraine), Andrius Almanis (Lithuania), Oleg Dunda (Ukraine), Paul Massaro (USA), Taras Stetskiv (Ukraine), Mariusz Pilis (Poland), Yevhen Magda (Ukraine), Vadym Prokopiev (Belarus), Pavlo Zhovnirenko (Ukraine).

Presentatie van het Forum