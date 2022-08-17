Германская империя Вильгельма II против Российской империи Николая II

В начале 20-го века, до мировых войн, Центральная Европа была глубоко нестабильна. На этой великой равнине сражались друг с другом две державы: на западе - Германская и Австро-Венгерская империи, на востоке - Российская империя. Населению было предложено выбрать своего защитника, учитывая, что границы неоднократно менялись и ни одна из них не казалась окончательной.

Российская империя была блокирована в течение нескольких столетий, оставив своих подданных в ситуации невежества и полной нищеты, в то время как Германская империя стала ведущим мировым научным центром и развивалась с огромной скоростью. В результате большая часть интеллигенции Центральной Европы предпочла поддержать Германию, а не Россию.

Во время Первой мировой войны министерства иностранных дел Германии и Австро-Венгрии провели совместную секретную операцию: была создана Лига иностранных народов России (Liga der Fremdvölker Rußlands - LFR) [1]. Для придания ей силы они привлекли ряд известных личностей. Её целью было развалить Российскую империю путем создания сепаратистских движений. Лига призвала Соединенные Штаты (которые вступили в войну только в 1917 году) освободить «порабощенные» народы.

Дмитрий Донцов, будущий основатель «интегрального украинского национализма» [2], поддерживал это движение и даже работал на платной основе. Он, не испытывая стыда, руководил бернским отделением и издавал на французском языке ежемесячный журнал "Bulletin des nationalités de Russie".

Соединенные Штаты против Советского Союза

Кроме того, в конце Второй мировой войны УСС, а позже ЦРУ, организовали переезд антикоммунистических лидеров из стран Оси в страны третьего мира и внедряли их в правительства различных государств. Они создали Антикоммунистическую лигу народов Азии во главе с китайцем Чан Кайши, затем Всемирную антикоммунистическую лигу (ВАКЛ) при поддержке бывшего премьер-министра Украины, нациста Ярослава Стецько [3]. Эта тайная организация, по-прежнему базирующаяся на Тайване, в 1990 году была переименована во Всемирную лигу за свободу и демократию.

Поэтому не случайно, что война на Украине сопровождается провокациями на Тайване, последние являются логическим продолжением этой стратегии. Лига по-прежнему финансируется тайваньской секретной службой, а её действия считаются военной тайной.

Украинские интегральные националисты против Российской Федерации

Украинский интегральный националист Дмитрий Ярош создал в Тернополе (Западная Украина) в 2007 году, то есть во время президентства Виктора Ющенко, «Антиимпериалистический фронт» - организацию, целью которой было взорвать Российскую Федерацию. Но если попытки 1910-х годов были основаны на привлекательности Германской империи, а в период холодной войны - на антикоммунизме, то в третьей операции ставка делалась на джихадистов [4].

В ней должен был принять участие первый исламский эмир Ичкерии (Чечни) Доку Умаров, но он был объявлен в международный розыск и не мог выехать из России. Он ограничился сообщением с выражением поддержки, и был избран сопредседателем организации. В учредительном собрании приняли участие джихадисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Осетии.

Дмитрий Ярош и многие украинские интегральные националисты воевали в Чечне вместе с Исламским эмиратом Ичкерия. В то время западная пресса говорила о национально-освободительном движении и игнорировала введение Доку Умаровым законов шариата.

Форум свободных народов России

Теперь, когда труды Донцова являются обязательными для чтения для 120 000 бойцов украинских интегральных националистических ополчений, а Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ, предположительно немецкая БНД, ЦРУ США и украинская СБУ организовали 23-24 июля 2022 года в Праге Форум свободных народов России (Free Nations of Russia) [5].

Похоже, что СБУ не хотела участвовать в этом процессе, и это было одной из причин, по которой США рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому уволить её директора.

Выражение «Свободные народы» использовалось украинскими интегральными националистами, включая украинского экономиста Льва Добрянского. Добрянский вместе с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и Ярославом Стецько основал Национальный комитет по делам народов, живущих в неволе, а позже помог основать Всемирную антикоммунистическую лигу. Его дочь, Пола Добрянски, играла центральную роль в пропагандистской машине Госдепартамента и информационного агентства Thomson Reuters. Во время президентства Джорджа Буша-младшего она занимала должность заместителя государственного секретаря по глобальным вопросам. Президент Дональд Трамп воспротивился её назначению на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Форум свободных народов России использует аргумент о самоопределении народов для обоснования раздела России. Когда СССР был распущен, было создано пятнадцать отдельных государств, включая Российскую Федерацию. Идея форума состоит в том, чтобы продолжить этот раздел, создав на этот раз еще двадцать государств. Речь идёт не только о создании новых государств на Кавказе, но и полном перекраивании карты Сибири, т.е. подступов к Китаю.

Сейчас в отдельных регионах России существует реальная проблема развития, и она решается созданием новых путей сообщения, сначала Восток-Запад, а затем, в последние десять лет, Север-Юг. Народы, которые БНД, ЦРУ и СБУ хотят «освободить», никогда не выражали желания выйти из состава Российской Федерации, за исключением Чечни, которая сейчас успокоилась.

Не случайно в Донбассе российская армия использует на передних рубежах чеченские подразделения в специальной военной операции против украинских «нацистов» [я предпочитаю термин «украинские интегральные националисты»]. Это способ напомнить, что после двух страшных войн она удовлетворила требования чеченцев. А президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает свой народ отомстить за бесчинства, совершенные в его стране украинскими интегральными националистами.

15 августа 2022 года президент Владимир Путин, прекрасно понимающий стратегию Запада, объявил о проведении в Москве первого Всемирного антинацистского конгресса.