Германская империя Вильгельма II против Российской империи Николая II

В начале 20-го века, до мировых войн, Центральная Европа была глубоко нестабильна. На этой великой равнине сражались друг с другом две державы: на западе - Германская и Австро-Венгерская империи, на востоке - Российская империя. Населению было предложено выбрать своего защитника, учитывая, что границы неоднократно менялись и ни одна из них не казалась окончательной.

Российская империя была блокирована в течение нескольких столетий, оставив своих подданных в ситуации невежества и полной нищеты, в то время как Германская империя стала ведущим мировым научным центром и развивалась с огромной скоростью. В результате большая часть интеллигенции Центральной Европы предпочла поддержать Германию, а не Россию.

Во время Первой мировой войны министерства иностранных дел Германии и Австро-Венгрии провели совместную секретную операцию: была создана Лига иностранных народов России (Liga der Fremdvölker Rußlands - LFR) [1]. Для придания ей силы они привлекли ряд известных личностей. Её целью было развалить Российскую империю путем создания сепаратистских движений. Лига призвала Соединенные Штаты (которые вступили в войну только в 1917 году) освободить «порабощенные» народы.

Дмитрий Донцов, будущий основатель «интегрального украинского национализма» [2], поддерживал это движение и даже работал на платной основе. Он, не испытывая стыда, руководил бернским отделением и издавал на французском языке ежемесячный журнал "Bulletin des nationalités de Russie".

Всемирная лига за свободу и демократию провела последний ежегодный конгресс 22 января 2022 года на Тайване.

Соединенные Штаты против Советского Союза

Кроме того, в конце Второй мировой войны УСС, а позже ЦРУ, организовали переезд антикоммунистических лидеров из стран Оси в страны третьего мира и внедряли их в правительства различных государств. Они создали Антикоммунистическую лигу народов Азии во главе с китайцем Чан Кайши, затем Всемирную антикоммунистическую лигу (ВАКЛ) при поддержке бывшего премьер-министра Украины, нациста Ярослава Стецько [3]. Эта тайная организация, по-прежнему базирующаяся на Тайване, в 1990 году была переименована во Всемирную лигу за свободу и демократию.

Поэтому не случайно, что война на Украине сопровождается провокациями на Тайване, последние являются логическим продолжением этой стратегии. Лига по-прежнему финансируется тайваньской секретной службой, а её действия считаются военной тайной.

Дмитрий Ярош, нынешний советник главнокомандующего вооруженными силами Украины, вместе с эмиром Ичкерии основал Антиимпериалистический фронт против Российской Федерации.

Украинские интегральные националисты против Российской Федерации

Украинский интегральный националист Дмитрий Ярош создал в Тернополе (Западная Украина) в 2007 году, то есть во время президентства Виктора Ющенко, «Антиимпериалистический фронт» - организацию, целью которой было взорвать Российскую Федерацию. Но если попытки 1910-х годов были основаны на привлекательности Германской империи, а в период холодной войны - на антикоммунизме, то в третьей операции ставка делалась на джихадистов [4].

В ней должен был принять участие первый исламский эмир Ичкерии (Чечни) Доку Умаров, но он был объявлен в международный розыск и не мог выехать из России. Он ограничился сообщением с выражением поддержки, и был избран сопредседателем организации. В учредительном собрании приняли участие джихадисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Осетии.

Дмитрий Ярош и многие украинские интегральные националисты воевали в Чечне вместе с Исламским эмиратом Ичкерия. В то время западная пресса говорила о национально-освободительном движении и игнорировала введение Доку Умаровым законов шариата.

Эту карту раздела Российской Федерации распространил Форум свободных народов России.

Форум свободных народов России

Теперь, когда труды Донцова являются обязательными для чтения для 120 000 бойцов украинских интегральных националистических ополчений, а Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ, предположительно немецкая БНД, ЦРУ США и украинская СБУ организовали 23-24 июля 2022 года в Праге Форум свободных народов России (Free Nations of Russia) [5].

Похоже, что СБУ не хотела участвовать в этом процессе, и это было одной из причин, по которой США рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому уволить её директора.

Выражение «Свободные народы» использовалось украинскими интегральными националистами, включая украинского экономиста Льва Добрянского. Добрянский вместе с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и Ярославом Стецько основал Национальный комитет по делам народов, живущих в неволе, а позже помог основать Всемирную антикоммунистическую лигу. Его дочь, Пола Добрянски, играла центральную роль в пропагандистской машине Госдепартамента и информационного агентства Thomson Reuters. Во время президентства Джорджа Буша-младшего она занимала должность заместителя государственного секретаря по глобальным вопросам. Президент Дональд Трамп воспротивился её назначению на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Форум свободных народов России использует аргумент о самоопределении народов для обоснования раздела России. Когда СССР был распущен, было создано пятнадцать отдельных государств, включая Российскую Федерацию. Идея форума состоит в том, чтобы продолжить этот раздел, создав на этот раз еще двадцать государств. Речь идёт не только о создании новых государств на Кавказе, но и полном перекраивании карты Сибири, т.е. подступов к Китаю.

Сейчас в отдельных регионах России существует реальная проблема развития, и она решается созданием новых путей сообщения, сначала Восток-Запад, а затем, в последние десять лет, Север-Юг. Народы, которые БНД, ЦРУ и СБУ хотят «освободить», никогда не выражали желания выйти из состава Российской Федерации, за исключением Чечни, которая сейчас успокоилась.

Не случайно в Донбассе российская армия использует на передних рубежах чеченские подразделения в специальной военной операции против украинских «нацистов» [я предпочитаю термин «украинские интегральные националисты»]. Это способ напомнить, что после двух страшных войн она удовлетворила требования чеченцев. А президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает свой народ отомстить за бесчинства, совершенные в его стране украинскими интегральными националистами.

15 августа 2022 года президент Владимир Путин, прекрасно понимающий стратегию Запада, объявил о проведении в Москве первого Всемирного антинацистского конгресса.

Тьерри Мейсан
Перевод
Эдуард Феоктистов

[2В предыдущих статьях я использовал термин «нацисты» для обозначения этого течения. Однако этот термин неуместен, так как это две разные идеологии. Затем я использовал термин «бандеровцы». Но он также неуместен, поскольку относится к контексту Второй мировой войны. Сейчас я использую термин «интегральные националисты», который используют те, кто считает себя интегральными националистами. Он упоминается в трудах француза Шарля Морраса и особенно украинца Дмитрия Донцова. Однако первый был германофобом, а второй - германофилом.

[3« Всемирная антикоммунистическая лига – преступный интернационал », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 12 мая 2004.

[4« ЦРУ объединяет нацистов с джихадистами », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 19 мая 2014.