76 US-Bürger, Opfer der Anschläge vom 11. September 2001, schrieben an Präsident Joe Biden, um die 7 Milliarden Dollar der afghanischen Regierung freizugeben.

Sie argumentieren, dass die von ihnen durchgeführte Strafverfolgung nicht dazu gedacht war, das afghanische Volk auszuhungern, sondern die Verantwortlichen für die Angriffe zu bestrafen.

Zwischen den Familien der Opfer des 11. September findet ein stummer Kampf statt, von denen einige hoffen, endlich die Entschädigung zu erhalten, die ihnen die Gerichte zugesprochen haben.

Erinnern wir uns daran, dass Richter George B. Daniel vom Southern District of New York am 3. Oktober 2012 den Schadenersatz auf 6.050.513.805 US-Dollar festgesetzt hat, obwohl kein Verfahren festgelegt hat, wer die Schuldigen waren. Gestützt auf den Bericht der Präsidentenkommission von 9/11, hält Präsident Biden al-Kaida für den Hauptschuldigen und Afghanistan für einen Komplizen. Er hat daher anlässlich des Sturzes von Kabul afghanische Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten festgenommen und den Al-Qaida-Führer Ayman al-Zawahiri ermordet.