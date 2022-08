Am 8. Oktober 2021 beschuldigte der malische Premierminister Choguel Kokalla Maïga in einem Interview mit RIA-Novosti die französischen Geheimdienste, die Terroristen, die die französische Armee bekämpft, ausgebildet zu haben.

Am 23. Dezember 2021 sandte Frankreich Mali ein von Belgien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Italien, Kanada, Litauen, Norwegen, Portugal, Rumänien, der Tschechischen Republik und Schweden mitunterzeichnetes Dokument, in dem es den Einsatz des russischen privaten Militärunternehmens Wagner bedauerte, das den Haushalt des Landes Mali belastet.

Am 11. Januar 2022 prangerte Mali eine Verletzung seines Luftraums durch die französischen Hilfstruppen ("Mission Barkhane") an. General Laurent Michon antwortete, dass er nur die während der "Serval-Mission" erzielte Vereinbarung genossen habe. Die malische Übergangsregierung kündigte daraufhin alle Vereinbarungen und die französischen Streitkräfte haben mit dem Rückzug begonnen.

Am 3. Juli hob die ECOWAS ihre am 9. Januar auferlegten Sanktionen gegen Mali auf.

Malis Übergangsregierung hat dem Sicherheitsrat am 6. Juli einen genauen Zeitplan für die geplanten politischen Reformen bis zur Wahl des Präsidenten der Republik im Februar 2024 übermittelt.

Am 9. August übergab die Russische Föderation eine große Menge von Flugzeugen und Hubschraubern an die malische Armee.

Der malische Übergangspräsident, Oberst Assimi Goïta, hat die Angelegenheit am 16. August dem Sicherheitsrat unterbreitet. Er forderte eine Sondersitzung des Rates über die Unterstützung der Dschihadisten durch Frankreich. In seinem Brief behauptet er, Beweise für das französische Doppelspiel zu haben.