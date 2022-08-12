По поручению правительства моей страны и в дополнение к нашим предыдущим письмам о нарушениях международного права и агрессивных действиях со стороны войск Соединенных Штатов, незаконно находящихся на северо-востоке и юго-востоке (район Эт-Танф) Сирии, я хотел бы обратить ваше внимание на нижеследующее.

12 мая 2022 года Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало документ под названием «Генеральная лицензия № 22 по Сирии, разрешающая дея-тельность в определенных экономических секторах в районах, расположенных на се-веро-востоке и северо-западе Сирии и не находящихся под властью режима». Оно также опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы об изъятиях, предусмотрен-ных этой так называемой «лицензией» в районах, оккупированных войсками Соеди-ненных Штатов и Турции на северо-востоке и северо-западе Сирии.

Сирийская Арабская Республика категорически отвергает эти так называемые изъятия, рекламируемые американской администрацией. Они указывают на неприкры-тое лицемерие и политико-правовую манипуляцию в угоду неблаговидным целям. Эти изъятия предназначены для поддержки террористических организаций и незаконных сепаратистских формирований. Они представляют собой попытку сделать сепаратизм реальностью на территории Сирийской Арабской Республики путем грубого наруше-ния положений международного права, принципов и целей Устава Организации Объ-единенных Наций и резолюций Совета Безопасности по Сирии. Во всех из них под-тверждается, что необходимо в полной мере уважать и твердо поддерживать сувере-нитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает неза-конную агрессию Соединенных Штатов и Турции и их военное присутствие на своей территории. Эти две страны расхищают принадлежащие сирийскому народу стратеги-ческие природные ресурсы, включая нефть и пшеницу. Они уничтожают инфраструк-туру, которая обеспечивает основные услуги для всех без исключения сирийцев. Гру-бые нарушения и агрессивные действия, совершаемые оккупационными силами Со-единенных Штатов и Турции против сирийских граждан на северо-востоке и северо-западе Сирии, влияют на положение сирийцев по всей стране. Они представляют со-бой вопиющую агрессию, а также явно противоречат международному праву, принци-пам и целям Устава Организации Объединенных Наций и международному гуманитар-ному праву, которые подчеркивают обязанность уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность государств-членов и воздерживаться от вмешательства в их внутренние дела.

Сирийская Арабская Республика требует прекратить оккупацию, немедленно и безоговорочно отменить все незаконные односторонние принудительные меры, вве-денные Соединенными Штатами Америки, и прекратить поддержку этой страной тер-рористических организаций, сепаратистских курдских ополчений и их преступной де-ятельности.

Сирийская Арабская Республика подчеркивает, что проблема, созданная Соеди-ненными Штатами Америки и Турцией, может быть решена только путем вывода их оккупационных сил со всей сирийской территории, восстановления власти сирийского государства над всеми его территориями и природными ресурсами, в частности нефтью, газом и пшеницей, и использования его национальных ресурсов исключи-тельно в интересах сирийского народа.

В этой связи Сирийская Арабская Республика призывает государства-члены Ор-ганизации Объединенных Наций, Секретариат и другие межправительственные и не-правительственные организации и учреждения сделать следующее:

• Они должны отвергнуть эти американские действия и потребовать немедленной и безоговорочной отмены аморальных, бесчеловечных и незаконных односто-ронних принудительных мер, навязанных Сирии и ее народу. К ним относится так называемый «Закон Цезаря». Эти меры имеют катастрофические послед-ствия для жизни и экономического положения сирийского народа и усугубляют его страдания. Эта так называемая «лицензия» демонстрирует, что Соединенные Штаты пытаются превратить сепаратизм в реальность, разделить территорию Сирийской Арабской Республики и продолжить грабеж ее богатств.

• Они должны настаивать на том, что поддержка сирийского народа, особенно в отношении восстановления инфраструктуры, оказания основных услуг и реали-зации проектов по реконструкции, должна оказываться исключительно через за-конное правительство Сирийской Арабской Республики без какой-либо дискри-минации и на всей сирийской территории.

• Они должны предупредить Организацию Объединенных Наций и международ-ные структуры, действующие на территории Сирийской Арабской Республики, об опасности любого участия в деятельности на основании вышеуказанной «ли-цензии», предназначенной для подрыва суверенитета, единства и территориаль-ной целостности Сирии, а также об опасности несоблюдения соответствующих действующих национальных законов и нормативных актов.

Буду признателен вам за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.