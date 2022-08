Israel muda muito depressa. Desde a queda do « sionista revisionista » (quer dizer, na linha de Vladimir Ze’ev Jabotinsky) Benjamin Netanyahu, os seus sucessores, Naftali Bennett e Yahir Lapid, tentam fazer do país um Estado como os outros.

As reações dos sionistas revisionistas são escandalosas. Assim, o judeu curdo Itamar Ben-Gvir, presidente do Otzma Yehudit (Partido do Poder Judaico), situado nas posições de Meir Kahane, pronunciou-se pela expulsão dos cidadãos israelitas não-judeus e dos cidadãos israelitas (israelenses-br) judeus favoráveis à igualdade com os Árabes. Ele precisou que esta posição se aplicaria ao Deputado judeu da Lista Árabe Unificada, Ofer Cassif.

Segundo uma sondagem (pesquisa-br) do Canal 12 de televisão, o Partido de Ben-Gvir é capaz de conquistar oito lugares nas próximas eleições legislativas. E ele ambiciona tornar-se ministro num novo governo Netanyahu.