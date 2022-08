Cerca de 76 cidadãos norte-americanos, vítimas dos atentados de 11 de Setembro de 2001, escreveram ao Presidente Joe Biden para que desbloqueasse (liberasse-br) os 7 mil milhões (bilhões-br) de dólares pertencentes ao Governo afegão.

Eles argumentam que os processos judiciais que apresentaram não visavam matar à fome o povo afegão, mas antes punir os responsáveis pelos atentados.

Uma surda batalha opõe as famílias das vítimas do 11- de-Setembro, algumas esperando receber por fim as indemnizações (indenizações-br) que os tribunais lhes atribuíram.

Lembremos que, em 3 de Outubro de 2012, o Juiz George B. Daniel, do Distrito Sul de Nova Iorque, fixou as compensações em US$ 6.050.513.805 de dólares, muito embora nenhum processo tenha estabelecido quem eram os culpados. O Presidente Biden, baseando-se no relatório da Comissão Presidencial do 11/09, considera a Alcaida como a principal culpada e o Afeganistão como cúmplice. Portanto, ele bloqueou os bens afegãos nos Estados Unidos durante a queda de Cabul e mandou assassinar o líder da Alcaida, Ayman al-Zawahiri.