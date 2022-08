Laut einem Frontex-Bericht, der von Statewatch enthüllt wurde, ist die Europäische Grenz- und Küstenwache in vielen ausländischen Staaten tätig. Wenn sie einfach mit denen in Nordafrika zusammenarbeiten, um die Ströme zu begrenzen, sind sie auf dem Balkan viel aktiver, anscheinend ohne sich an die Prinzipien zu halten, die sie in Europa verteidigen.