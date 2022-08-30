В течение последних семи лет державы-гаранты Минского соглашения II (Франция, Германия, Украина и Россия) несли ответственность за её выполнение. Оно было одобрено и узаконено Советом Безопасности ООН 17 февраля 2015 года. Но ни одно из этих государств ничего так и не сделало, несмотря на разговоры о необходимости защиты граждан, которым угрожало их собственное правительство.

На фоне разговоров о возможном военном вмешательстве России, 31 января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов бросил вызов Германии, Франции, России и Совету Безопасности ООН, заявив: «Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они были подписаны под вооруженной угрозой русских - и под пристальным взглядом немцев и французов - всем здравомыслящим людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно» [1].

Когда через семь лет число украинцев, убитых киевским правительством, составило более двенадцати тысяч по данным правительства и более двадцати тысяч по данным российской комиссии по расследованию, только тогда Москва начала «специальную военную операцию» против украинских неонацистов или как они себя называют «интегральных националистов».

Россия в самом начале операции заявила, что ограничится спасением населения Донбасса и «денацификацией» Украины, а не её оккупацией. Тем не менее, Запад обвинил её в попытке захватить Киев, свергнуть президента Зеленского и аннексировать Украину, чего она, разумеется, не сделала. Только после убийства одного из украинских переговорщиков, Дениса Киреева, сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) и приостановки переговоров президентом Владимиром Зеленским, его российский коллега, Владимир Путин, объявил об ужесточении своих требований. Федерация теперь требует Новороссию, то есть всю южную Украину, которая исторически была русской со времен царицы Екатерины II, за исключением последних тридцати трех лет.

Следует учитывать, что если Россия ничего не делала в течение семи лет, то не потому, что ей была безразлична резня русскоязычного населения Донбасса, а потому, что готовилась к предстоящему возмездию Западу. Согласно известному высказыванию министра иностранных дел царя Александра II князя Александра Горчакова, «Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны свою деятельность, которая будет направлена на внешние дела лишь тогда, когда интересы России потребуют этого безоговорочно. Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Эта полицейская операция Западом названа «агрессией». Россию стали изображать как «диктатуру», а ее внешнюю политику - как «империализм». Похоже, никто не читал Соглашение Минск-2, которое было одобрено Советом Безопасности ООН. В телефонном разговоре между президентами Путиным и Макроном, раскрытом Елисейским дворцом, последний даже выразил свою незаинтересованность в судьбе населения Донбасса, т.е. свое пренебрежение к Соглашению Минск-2.

Сегодня западные спецслужбы приходят на помощь украинским «интегральным националистам» («неонацистам» в российской терминологии) и, вместо того чтобы искать мирное решение, пытаются разрушить Россию изнутри [2].

С точки зрения международного права, Москва всего лишь выполнила резолюцию Совета Безопасности 2015 года. Её можно обвинить в жестокости, но не в поспешности (семь лет) и не в нелегитимности (резолюция 2202). Президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд, Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель в совместном заявлении, приложенном к резолюции, обещали сделать то же самое. Если бы любая из этих держав вмешалась раньше, она могла бы выбрать другие условия для операции, но ни одна из них этого не сделала.

По логике, Генеральный секретарь ООН должен был призвать членов Совета не к осуждению российской операции, которую они в принципе приняли семь лет назад, а к определению условий. Этого не было сделано. Напротив, Генеральный секретариат, превысив свои полномочия и встав на сторону однополярной системы, дал устные указания старшим должностным лицам на театрах военных действий не встречаться с российскими дипломатами.

Это не первый случай, когда Генеральный секретариат нарушает Устав ООН. Во время войны против Сирии он разработал 50-страничный план отречения сирийского правительства от власти, предусматривающий лишение Сирии народного суверенитета и дебаасификацию страны. Этот текст так и не был опубликован, но мы с ужасом анализировали его в наших колонках. В итоге специальный представитель Генерального секретаря в Дамаске Стаффан де Мистура был вынужден подписать заявление, признающее его недействительность. Однако нота Генерального секретариата, запрещающая должностным лицам ООН участвовать в восстановлении Сирии [3], остается в силе. Именно эта нота парализует возвращение изгнанников в свою страну, к большому неудовольствию не только Сирии, но и Ливана, Иордании и Турции.

Во время Корейской войны Соединенные Штаты воспользовались советской политикой пустого стула, чтобы вести войну под флагом Организации Объединенных Наций (в то время Китай не заседал в Совете). Десять лет назад они использовали персонал ООН для ведения тотальной войны против Сирии. Сегодня они пошли дальше, выступив против постоянного члена Совета Безопасности.

Если при Кофи Аннане ООН стала организацией, спонсируемой транснациональными корпорациями, то при Пан Ги Муне и Антониу Гутеррише она превратилась в подразделение Государственного департамента.

Россия и Китай, как и многие другие государства, осознают, что ООН больше не выполняет свою функцию. Напротив, организация усугубляет напряженность и участвует в войнах (по крайней мере, в Сирии и на Африканском Роге). Поэтому Москва и Пекин развивают другие институты.

Россия больше не ориентируется на структуры, унаследованные от Советского Союза, такие как Содружество Независимых Государств, Евразийское экономическое сообщество или даже Организация Договора о коллективной безопасности; она также не ориентируется на структуры, унаследованные от холодной войны, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Нет, она сосредоточена на том, чтобы создать многополярный мир.

Во-первых, Россия старается продемонстрировать экономические дела БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Она заявляет о них не как о своих достижениях, а как о совместных усилиях, в которых она участвует. Тринадцать государств надеются присоединиться к БРИКС, но на данный момент они не открыты для членства. Уже сейчас БРИКС обладает гораздо большей властью, чем G7, она действует, в то время как G7 уже несколько лет заявляет, что вершит великие дела, которых мы никогда не увидим, и ставит хорошие и плохие оценки тем, кто в ней не числится.

Россия также настаивает на большей открытости и глубокой трансформации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). До сих пор это была лишь контактная структура для стран Центральной Азии, вокруг России и Китая, и её целью было предотвратить конфликты, которые пытались разжечь там англосаксонские спецслужбы. Постепенно это позволило её членам лучше узнать друг друга. Они распространили свою работу на другие общие вопросы. Более того, в ШОС вошли Индия и Пакистан, а затем и Иран. На практике она сегодня воплощает принципы Бандунгской конференции, основанные на государственном суверенитете и договорах, в отличие от западных, основанных на подчинении англосаксонской идеологии.

Запад разглагольствует, а Россия и Китай движутся вперед. Я говорю «разглагольствует», потому что он верит в свои «эффективные жесты». Например, США и Великобритания, а затем Европейский Союз и Япония приняли очень жесткие экономические меры против России. Они не осмелились сказать, что это была война за сохранение своей власти над миром, и назвали их «санкциями», хотя не было ни суда, ни защиты, ни приговора. Разумеется, это незаконные санкции, поскольку решение о них было принято вне рамок Организации Объединенных Наций. Но Запад, который претендует на роль защитника «международных правил», не имеет никакого отношения к международному праву.

Конечно, право вето пяти постоянных членов Совбеза не позволяет принять санкции против одного из них, но это именно потому, что цель ООН - не соответствовать англосаксонской идеологии, а сохранять мир во всем мире.

А Россия и Китай движутся вперед, но совсем не теми темпами, что Запад. Два года прошло с момента принятия Россией обязательств по вмешательству в Сирию до развертывания там вооружений; два года были использованы для завершения разработки оружия, обеспечивающего превосходство на поле боя. Между российским обязательством по Минску-2 и военной интервенцией в Донбасс прошло семь лет - семь лет, которые были использованы для подготовки обхода западных экономических санкций.

Вот почему эти «санкции» не смогли поставить российскую экономику на колени, но они глубоко затрагивают тех, кто их объявил. Правительства Германии и Франции сталкиваются с очень серьезными энергетическими проблемами, которые уже вынуждают некоторые из их заводов простаивать и даже закрываться. Напротив, российская экономика переживает бурный рост. После двух месяцев жизни за счет запасов наступило время изобилия. В первом полугодии доходы российской казны выросли на 32% [4]. Отказ Запада от российского газа привел к росту цен в пользу ведущего экспортера - России, а отказ России от либерального дискурса напугал другие государства, которые, чтобы приободрить себя, повернулись к Москве.

Китай, которого Запад изображает как торговца дешёвым барахлом, затягиающего свою жертву в долговую спираль, только что списал большую часть долгов, которые ему задолжали 13 африканских государств.

Каждый день мы слышим благородную риторику и обвинения Запада в адрес России и Китая. Но каждый день мы также видим, если посмотреть на факты, что на самом деле всё наоборот. Например, Запад бездоказательно говорит нам, что Китай является «диктатурой» и что он «заключил в тюрьму миллион уйгуров». Хотя у нас нет последних статистических данных, мы все знаем, что в Китае меньше заключенных, чем в США, несмотря на то, что население Китая в четыре раза больше. Или нам говорят, что гомосексуалисты преследуются в России, хотя в Москве мы видим больше гей-дискотек, чем в Нью-Йорке.

Слепота Запада приводит к абсурдным ситуациям, когда западные лидеры перестают осознавать последствия своих противоречий.

Президент Эммануэль Макрон только что совершил официальный визит в Алжир. Он пытался примирить обе страны и купить газ, чтобы сбалансировать дефицит, который он вместе с другими спровоцировал. Он понимает, что немного опоздал, после того как его союзники (Италия и Германия) сделали свои закупки. С другой стороны, он продолжает ошибочно считать, что главная франко-алжирская проблема - это колонизация. Он не понимает, что доверие невозможно, потому что Франция поддерживает злейших врагов Алжира - джихадистов в Сирии и Сахеле. Он не видит связи между отсутствием дипломатических отношений с Сирией, изгнанием Франции из Мали [5] и холодностью, с которой его принимали в Алжире. В итоге, под давлением Алжира было заключено антитеррористическое соглашение, но его содержание в настоящее время неизвестно.

Это правда, французы не знают, что такое джихадисты. Они только что осудили в крупнейшем судебном процессе века нападения на Сен-Дени, парижские террасы и Батаклан (13 ноября 2015 года), но оказались неспособны задаться вопросом о государственной поддержке джихадистов. Поступая так, они не только не проявили чувство справедливости, но и продемонстрировали своё малодушие. Они показали, что их терроризирует горстка людей, в то время как Алжир видел десятки тысяч таких людей во время гражданской войне, а сегодня видит их столько же в Сахеле.

Пока Россия и Китай движутся вперёд, Запад не то, что топчется на месте - он скатывается вниз. И будет скатываться до тех пор, пока не прояснит свою политику, не положит конец двойной морали и не прекратит свои двойные игры.