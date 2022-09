Het is moeilijk voor het westen om het toe te geven, maar de sancties tegen Rusland na de uitvoering van de akkoorden van Minsk, waarvoor het garant stond (en die westerlingen als "agressie" hebben bestempeld), zijn in feite in het voordeel van Rusland.

Tijdens zijn ontmoeting met de directeur van de federale belastingdienst, Daniel Yegorov, heeft president Vladimir Poetin erop gewezen dat de inkomsten van de Russische Federatie in de eerste helft van 2022 met 32% zijn gestegen, vooral dankzij de stijging van de energieprijzen.

De sterke achteruitgang van de Russische economie tijdens de westerse "sancties" is dus grotendeels opgelost en het zelf-isolement van het Westen van de rest van de wereld komt de Russische economie ten goede. Het valt nog te bezien wat de gevolgen zullen zijn van het terugvloeien naar het Westen van de dollars die gewoonlijk op de internationale energiemarkt worden gebruikt. Momenteel veroorzaakt het overal ter wereld, ook in Rusland, een inflatie die varieert van 6 tot 17%.