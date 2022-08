Kasachstan ist es gelungen, seinen Vorrat an alten sowjetischen Waffen zu recyceln. Es verkaufte sie an die Ukraine und wird sie in 14 Flügen über Jordanien dorthin transportieren, um seine Spuren zu verwischen.

Aserbaidschan tut dies bereits, und Kirgisistan führt Verhandlungen über dieses Thema.

Bestände alter sowjetischer Waffen galten als veraltet und wertlos. Ihr Recycling in der Ukraine ist eine bedeutende Einnahmequelle. Bis zum Sturz von Nursultan Nasarbajew im Januar 2022 war Kasachstan eine Säule des Militärbündnisses um Russland, der OVKS (Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit).