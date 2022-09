Im Juli beschuldigte der republikanische Senator Chuck Grassley einen FBI-Spezialagenten, von dem er sagte, dass er an einem Plan beteiligt war, Informationen von Hunter Bidens Computer zu diskreditieren. Der im Senat interviewte FBI-Direktor Christopher Wray sagte, er sei beunruhigt über die Informationen, die Senator Grassley ihm gab.

In einem Interview mit Joe Rogan am 25. August berichtete Mark Zuckerberg, Direktor von Meta (Facebook), dass das FBI zu seinem Team gekommen sei und es vor russischer Desinformation gewarnt habe. Danach hatte er alle Informationen im Zusammenhang mit den Enthüllungen der New York Post auf Hunter Bidens Computer zensiert.

Am nächsten Tag, dem 26. August, gab das FBI eine Erklärung heraus, in der es behauptete, unter den Eigentümern sozialer Medien Alarm geschlagen zu haben, aber nur im Allgemeinen, ohne Hunter Biden zu zitieren. FBI-Direktor Christopher Wray hat einen seiner Spezialagenten, Timothy Thibault, der beschuldigt wurde, seine Pflichten zur Manipulation der Medien missbraucht zu haben, entlassen. Letzterer beteuert seine Unschuld und versichert, dass eine gründlichere Untersuchung zeigen werde, dass er nicht das Verschulden begangen hat, das ihm vorgeworfen wird.

Am 29. August schrieben die beiden republikanischen Senatoren Chuck Grassley (Iowa) und Ron Johnson (Wisconsin) an Mark Zuckerberg und baten ihn, zu klären, was das FBI seinem Team gesagt hatte.

Der Fall macht derart viel Lärm, dass der vom FBI beschlagnahmte Computer die Korruption von Hunter Biden bezeugt und seinen Vater belastet. Anfang August hatten Whistleblower jedoch vor Senator Grassley ausgesagt, dass das FBI einen Plan entwickelt habe, um Informationen von Hunter Bidens Computer zu diskreditieren, um seinen Vater, Präsident Joe Biden, zu schützen.

Der ehemalige nationale Geheimdienstdirektor Richard Grenell wies darauf hin, dass kein Agent unter den etwa fünfzig FBI-Mitarbeitern, die die sozialen Medien überwachen, Informationen hatte, die vermuten ließen, dass die Anschuldigungen der New York Post russische Desinformation waren. Damit stellte er sich gegen die vielen Geheimdienstler, die am 19. Oktober 2020 glauben machten, dass der Fall Hunter Biden russische Desinformation sei [1].

In seiner Rede, in der er Russlands militärische Sonderoperation zur Umsetzung der Resolution 2202 in der Ukraine ankündigte, spielte Präsident Wladimir Putin auf Hunter Biden (Verwalter des ukrainischen Kohlenwasserstoffriesen Burisma) und seine Freunde als "Bande von Drogenabhängigen" an, die den Reichtum der Ukraine geplündert hätten. Anschließend veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Dokumente, die belegen, dass Hunter Biden über eine Firma, die er mit John Kerrys Schwiegersohn gegründet hatte, das militärische biologische Forschungsprogramm in der Ukraine im Auftrag des Pentagons gesteuert hatte.