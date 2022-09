Het Amerikaanse ministerie van ‘Defensie’ organiseerde de Warrior Games in het Walt Disney World Resort in Florida van 19 tot 28 augustus 2022. 300 gewonde en gehandicapte atleten namen deel.

De prijzen werden uitgereikt door komiek en journalist Jon Stewart ( tegenwoordig op Apple TV), die erg populair is bij jongeren.

Een grote Oekraïense delegatie was de eregast. Het was al een maand voorbereid in het Verenigd Koninkrijk. Ze wonnen 57 medailles.

Onder de geëerde atleten bevonden zich Ihor Halushka van het Azov-regiment en Yulia Palevska van de Rechtse Sector; twee "integraal nationalistische" soldaten.

De deelname van Banderistische soldaten aan door het Secretariaat van Defensie georganiseerde spelen kan alleen worden verklaard door de opmars van de geheime Centuria-orde binnen de Westerse legers.