De Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), die op 5 september in Wenen bijeenkwam, kondigde aan dat zij haar productie in oktober met 100.000 vaten per dag zou verminderen.

Dit besluit, dat de OPEC samen met haar partners (waaronder Rusland) heeft genomen, komt omdat zij in juli en augustus een daling van de prijzen hebben geconstateerd als gevolg van een stagnatie van de wereldeconomie. Het is dus een kwestie van evenwicht tussen vraag en aanbod.

De gasprijs schoot echter plots de hoogte in toen de Nord Stream-pijpleiding voor onderhoud werd stilgelegd. Hoewel olie en gas beide energiebronnen zijn, zijn ze natuurlijk niet onderling verwisselbaar.