De EU-leiders verbergen voor hun burgers opzettelijk de echte reden voor de stijgende gasprijzen. Zij leveren wapens aan Oekraïne, dat ze gebruikt om de veiligheid van een kerncentrale in gevaar te brengen.

Josep Borell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, kondigt niet alleen de opschorting van visa voor Russische toeristen aan, waarmee een nieuwe klap wordt toegebracht aan de toeristische sector van Europa, maar vertelde ook aan een vergadering van de ministers van Defensie van de EU: "De landen van de Europese Unie hebben de mogelijkheid van een opleidingsmissie voor de Oekraïense strijdkrachten al vóór de oorlog besproken: Nu is het tijd om te handelen. Door wapens te sturen en de strijdkrachten van Kiev te trainen, wordt de EU naast de NAVO een oorlogvoerende partij tegen Rusland. Tegelijkertijd herhaalt Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dat we "een einde moeten maken aan onze afhankelijkheid van vuile Russische fossiele brandstoffen". Zij kondigt daarmee het besluit van de EU aan om voort te gaan op de weg die een verwoestende economische crisis in Europa veroorzaakt, als gevolg van de gasprijs die is gestegen van 15 euro tot meer dan 300 euro per megawattuur.

De echte oorzaak is niet het feit dat Rusland ons niet langer gas levert, maar dat de Amsterdamse beurs, de beurs die de prijs van gas in Europa bepaalt, toebehoort aan een Amerikaanse financiële onderneming, die de prijs bepaalt volgens speculatieve en politieke mechanismen. ENI zelf koopt Russisch gas tegen een lage prijs, maar verkoopt het door tegen een hoge prijs volgens de Amsterdamse noteringen. Een echte zwendel tegen de Italianen die door de regering Draghi wordt bedekt,

Tegelijkertijd komt Europa steeds meer in gevaar door de enorme hoeveelheid wapens die de NAVO en de EU naar Oekraïne sturen. Washington heeft militaire leveranties van nog eens 3 miljard dollar aangekondigd, als onderdeel van het "hulppakket" van 40 miljard dollar dat door het Congres is goedgekeurd. Van deze leveringen - zo blijkt uit een rapport van het Amerikaanse CBS - komt het grootste deel terecht op de clandestiene wapenmarkt, in handen van terroristische en criminele organisaties. Een ander ernstig gevaar ontstaat doordat de Oekraïense strijdkrachten - bewapend, getraind en de facto onder bevel van de NAVO - de kanonnen en raketten die hun door de NAVO en de EU zijn geleverd, afvuren op de kerncentrale van Zaparozhye, die momenteel onder Russische controle staat, waardoor Italië en Europa worden blootgesteld aan het zeer ernstige radioactieve risico van een nieuw Tsjernobyl.