Vor einigen Monaten versicherte die US-Presse, dass Russland Drohnen aus dem Iran gekauft habe. Dies wurde sofort von Russland und dem Iran bestritten. Heute behauptet sie, dass Russland Granaten aus Nordkorea kauft, was zu weiteren Dementis führt.

Diese Anschuldigungen sollen sowohl an die Unfähigkeit der russischen Rüstungsindustrie als auch an die Isolierung Moskaus glauben lassen. Moskau wäre gezwungen, in "Schurkenstaaten" (gemäß der US-Nomenklatur) Kriegsgerät einzukaufen.

Bis heute gibt es keine Hinweise darauf, dass diese beiden Imputationen auf irgendetwas basieren.

In ähnlicher Weise hatte die US-Presse das Dekret von Präsident Putin, 137.000 Männer zu rekrutieren, als Beweis für einen tödlichen Personalmangel interpretiert. Aber nein! Die Absicht war in der Tat, für die Eingliederung der Streitkräfte des Donbass zu sorgen, wenn dieser der Russischen Föderation beitreten wird.

Es ist jedoch richtig, dass Russland die Waffenlieferung, die von einigen ausländischen Ländern bei ihm bestellt worden waren, verschoben hat, um den russischen Streitkräften Vorrang zu geben.