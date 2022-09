Vanaf 1949 doceerde de Duits-Joodse filosoof Leo Strauss aan de Universiteit van Chicago. Hij vormde spoedig een kleine groep Joodse volgelingen die hij onder zijn studenten had geselecteerd. Mondeling gaf hij hen een onderricht dat heel anders was dan zijn geschriften. Volgens hem hadden de democratieën aangetoond dat zij niet in staat waren de Joden te beschermen tegen de Endlösung van de nazi’s. Om te voorkomen dat deze tragedie zich zou herhalen en de hamer hen zou treffen, moesten zijn discipelen aan de andere kant van de steel staan. Hij raadde hen aan hun eigen dictatuur op te bouwen.

Leo Strauss, die zijn volgelingen organiseerde, noemde hen zijn "hoplieten" (de soldaten van Sparta). Hij leerde hen de bijeenkomsten van sommige van zijn collega-professoren te verstoren.

Verscheidene leden van deze sekte hebben zeer hoge posities bekleed in de Verenigde Staten en Israël. De werkwijze en de ideologie van deze groepering waren het voorwerp van controverse na de aanslagen van 11 september 2001. Een overvloed aan literatuur heeft de voor- en tegenstanders van de filosoof tegenover elkaar gesteld. De feiten zijn echter onbetwistbaar [1].

Antisemitische auteurs hebben ten onrechte de Straussianen, de Joodse gemeenschappen in de diaspora en de Staat Israël over één kam geschoren. De ideologie van Leo Strauss werd echter vóór 9/11 nooit besproken in de Joodse wereld. Vanuit sociologisch oogpunt is het een sektarisch verschijnsel, dat in het geheel niet representatief is voor de Joodse cultuur. Maar in 2003 sloten de "revisionistische zionisten" van Benjamin Netanyahu, in aanwezigheid van andere Israëlische leiders, een pact met de Amerikaanse Straussianen [2]. Deze alliantie is nooit openbaar gemaakt.

Een van de kenmerken van deze groep is dat ze tot alles in staat zijn. Zo wilden ze Irak terug bombarderen naar het Stenen Tijdperk. Dat is inderdaad wat ze deden. Voor haar leden zijn alle offers mogelijk, ook die van henzelf, als zij maar de eersten blijven; niet de besten, maar de eersten [3]!

In 1992 schreef een adviseur van de minister van Defensie, de Straussiaan Paul Wolfowitz, de Defense Planning Guidance. Het was het eerste officiële document van de VS waarin het denken van Leo Strauss tot uitdrukking kwam [4]. Wolfowitz maakte kennis met het gedachtegoed van Strauss door de Amerikaanse filosoof Allan Bloom (vriend van de Fransman Raymond Aron), zelf kende hij de meester slechts kort aan het einde van diens docentschap in Chicago. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Jeane Kirkpatrick, erkende hem echter als "een van de grote Straussiaanse personages" [5].

In de context van de ontbinding van de Sovjet-Unie ontwikkelde Wolfowitz een strategie om de hegemonie van de VS over de gehele rest van de wereld te handhaven.

De Defense Planning Guidance had vertrouwelijk moeten blijven, maar de New York Times onthulde de hoofdlijnen ervan en publiceerde uittreksels [6]. Drie dagen later onthulde de Washington Post verdere details [7]. Uiteindelijk werd de oorspronkelijke tekst nooit openbaar gemaakt, maar kwam er een versie in omloop die was uitgegeven door minister van Defensie (en toekomstig vice-president) Dick Cheney.

Het is bekend dat het oorspronkelijke document gebaseerd was op een reeks vergaderingen waaraan twee andere personen, alle drie Straussianen, deelnamen: Andrew Marshall, de "denker" van het Pentagon (die drie jaar na zijn dood werd vervangen door Arthur Cebrowski), Albert Wohlstetter, de denker van de nucleaire afschrikkingsstrategie, en diens schoonzoon Richard Perle, de toekomstige directeur van de Defense Policy Board. De Defense Planning Guidance werd geschreven door een leerling van Wohlstetter, Zalmay Khalilzad (toekomstig ambassadeur bij de VN).

Het document roept op tot een nieuwe "wereldorde [...] die uiteindelijk door de Verenigde Staten wordt gesteund", waarin de enige supermacht slechts ad hoc allianties zou hebben, afhankelijk van conflicten. De VN en zelfs de NAVO zouden steeds meer buitenspel komen te staan. Meer in het algemeen gaat de Wolfowitz-doctrine uit van de noodzaak voor de Verenigde Staten om de opkomst te blokkeren van elke potentiële concurrent van de Amerikaanse hegemonie, met inbegrip van de "geavanceerde industrielanden", zoals Duitsland en Japan.

De Europese Unie is een bijzonder doelwit: "Hoewel de Verenigde Staten het project van de Europese integratie steunen, moeten wij ervoor waken dat er geen zuiver Europees veiligheidssysteem ontstaat dat de NAVO, en met name haar geïntegreerde militaire commandostructuur, zou ondermijnen.” Zo zal de Europeanen worden gevraagd in het Verdrag van Maastricht een clausule op te nemen die hun defensiebeleid ondergeschikt maakt aan dat van de NAVO, terwijl in het Pentagon-rapport wordt gepleit voor de integratie van de nieuwe Midden- en Oosteuropese staten in de Europese Unie, terwijl hun tegelijkertijd het voordeel wordt geboden van een militaire overeenkomst met de Verenigde Staten die hen zou beschermen tegen een eventuele Russische aanval [8].

Dertig jaar lang is dit document geduldig ten uitvoer gelegd.

– Het Verdrag van Maastricht bevat in Titel V, artikel J4, een lid 4, dat als volgt luidt: "Het beleid van de Unie in de zin van dit artikel laat het specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten onverlet, eerbiedigt de uit het Noord-Atlantisch Verdrag voortvloeiende verplichtingen van bepaalde lidstaten en is verenigbaar met het in dat kader vastgestelde gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid". Deze bepalingen zijn opgenomen in de verschillende teksten tot en met artikel 42 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

– Bijna alle voormalige lidstaten van het Warschaupact zijn toegetreden tot de Europese Unie. Dit besluit was een keuze die door Washington was opgelegd en door minister van Buitenlandse Zaken James Baker was aangekondigd vlak voor de bijeenkomst van de Europese Raad die het goedkeurde.

In 2000 was Paul Wolfowitz, samen met Zbignew Brzezinki, de hoofdspreker op een groot Oekraïens-Amerikaanse colloquium in Washington, georganiseerd door Oekraïense "integrale nationalisten" die hun toevlucht in de VS hadden gezocht. Daar betuigde hij voor steun aan een onafhankelijk Oekraïne, voor het uitlokken van een oorlog tegen Rusland en uiteindelijk voor het financieren van de vernietiging van de oplevende Amerikaanse rivaal [9].

Deze verbintenissen zijn ten uitvoer gelegd met de aanneming van de "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" op 28 april 2022 [10]. Oekraïne is nu vrijgesteld van alle wapenbeheersingsprocedures, met inbegrip van eindgebruikerscertificaten. Zeer dure wapens worden door de VS aan de EU geleasd om Oekraïne te verdedigen. Als de oorlog voorbij is, zullen de Europeanen moeten betalen voor wat ze hebben verbruikt. En de rekening zal bitter zijn.

Hoewel de Europese elites tot dusver profijt hebben getrokken van hun bondgenootschap met de Verenigde Staten, moeten zij, gezien de Defense Planning Guidance, niet verbaasd zijn dat de VS hen thans trachten te vernietigen. Zij hebben reeds gezien waartoe Washington in staat was na de aanslagen van 11 september: Paul Wolfowitz verbood landen die bedenkingen hadden geuit tegen de oorlog, zoals Duitsland en Frankrijk, contracten af te sluiten voor de wederopbouw van Irak [11].

Momenteel vormen de stijging van de prijs van energiebronnen en de toenemende schaarste ervan niet alleen een bedreiging voor de verwarming en het vervoer van personen, maar vooral voor het voortbestaan van al hun industrieën. Als dit verschijnsel zich voortzet, zal de economie van de Europese Unie als geheel abrupt ineenstorten, waardoor de bevolking minstens een eeuw terug in de tijd wordt gestort.

Dit verschijnsel is moeilijk te analyseren omdat de prijzen en de beschikbaarheid van energiebronnen variëren onder invloed van vele factoren.

Ten eerste zijn de prijzen afhankelijk van vraag en aanbod. Zij zijn dus gestegen naarmate de wereldeconomie zich herstelde aan het einde van de Covid-19-epidemie.

Ten tweede zijn energiebronnen de voornaamste doelwitten van speculanten. Zelfs meer dan valuta. De wereldprijs van olie kan 2,5 keer zo hoog worden alleen al door het effect van speculatie.

Tot nu toe is alles gewoon en bekend. Maar de westerse sancties tegen Rusland, na de uitvoering van het akkoord van Minsk II, waarvoor het zich tegenover de Veiligheidsraad garant had gesteld, hebben de wereldmarkt kapot gemaakt. Voortaan is er niet langer een globale prijs, maar verschillende prijzen naargelang het betrokken land van verkoper of klant. Er worden nog steeds prijzen genoteerd op Wall Street en in de City, maar deze staan in geen verhouding tot die in Peking en New Delhi.

Vooral olie en gas, die in de Europese Unie overvloedig aanwezig waren, beginnen daar nu te ontbreken, terwijl zij wereldwijd nog in overvloed aanwezig zijn.

Al onze indicatiepunten zijn in de war. Onze statistische instrumenten, die zijn ontworpen voor de wereldmarkt, zijn totaal ongeschikt voor de huidige periode. We kunnen dus alleen maar veronderstellingen maken, zonder enige mogelijkheid om ze te verifiëren. Deze situatie stelt velen in staat onzin te verkondigen met een air van autoriteit; in werkelijkheid oriënteren wij ons allen met een natte vinger in de wind.

Een van de huidige factoren is het terugvloeien van dollars die werden gebruikt voor handel en speculatie en die in sommige landen niet langer bruikbaar zijn voor dergelijke transacties. Deze valuta, die hoofdzakelijk virtueel is, verlaat Rusland en zijn bondgenoten om te gaan of terug te keren naar landen waar zij nog wordt gebruikt. Dit is een gigantisch verschijnsel dat de Federal Reserve en het Amerikaanse leger altijd hebben willen vermijden, maar dat de Straussianen in de regering Biden (minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn adjunct Victoria Nuland) opzettelijk hebben uitgelokt.

In de onjuiste overtuiging dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en het probeert te annexeren, zien de Europeanen af van handel met Moskou. In de praktijk verbruiken zij nog steeds Russisch gas, maar zij zijn ervan overtuigd dat Gazprom hun toevoer zal stopzetten. Hun pers kondigde bijvoorbeeld aan dat het Russische bedrijf de Nord Stream pijpleiding zou sluiten, hoewel het juist een technische onderbreking van drie dagen had aangekondigd. Gewoonlijk worden de leveringen van pijpleidingen om de twee maanden gedurende twee dagen onderbroken voor onderhoud. Hier werd Gazprom bij zijn onderhoud gehinderd door de westerse blokkade, die verhinderde dat de turbines die het voor reparatie naar Canada had gezonden, konden worden teruggezonden. Het maakt niet uit, de Westerse bevolking begreep dat de slechte Russen hun gas aan de vooravond van de winter hadden afgesloten.

De Europese propaganda is erop gericht de publieke opinie voor te bereiden op een definitieve sluiting van de pijpleiding en Rusland daarvan de schuld te geven.

In dit geval voeren de EU-leiders gewoon de richtlijnen van de Straussianen uit. Op die manier brengen zij de Europese industrie tot zinken, ten koste van hun burgers. Sommige energie-intensieve fabrieken hebben hun productie reeds verminderd of zelfs gesloten.

Het proces van verval van de Europese Unie zal doorgaan zolang niemand zich ertegen durft te verzetten. Tot ieders verrassing werd op 3 september in Praag een eerste pro-Russische demonstratie gehouden. De politie heeft 70.000 mensen geteld (voor een land van 10 miljoen), maar het waren er waarschijnlijk veel meer. Politieke commentatoren verachten hen als "Poetin’s nuttige idioten". Maar deze beledigingen verhullen nauwelijks het onbehagen van de Europese elites.

Energiedeskundigen achten stroomonderbrekingen in de hele EU onvermijdelijk. Alleen Hongarije, dat vooraf vrijstellingen heeft gekregen, kon ontsnappen aan de regels van de interne energiemarkt. Degenen die elektriciteit kunnen produceren, zullen die moeten delen met degenen die dat niet kunnen. Het doet er niet toe of dit onvermogen te wijten is aan pech of kortzichtigheid.

Brussel moet beginnen met een verlaging van de voltage, dan ’s nachts afsnijden en tenslotte overdag. Mensen zullen moeite hebben om liften te onderhouden, hun huis te verwarmen in de winter, te koken als ze een elektrische kookplaat gebruiken, en mensen die gebruik maken van treinen, bussen of elektrische auto’s zullen waarschijnlijk moeite hebben om te reizen. Energie-intensieve bedrijven, zoals hoogovens, zullen naar verwachting sluiten. Verwacht wordt dat infrastructuur onbegaanbaar zal worden, zoals lange tunnels die niet meer kunnen worden geventileerd. Met name elektronische installaties die zijn ontworpen voor continue werking, zullen niet bestand zijn tegen herhaalde onderbrekingen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn met de antennes die essentieel zijn voor mobiele telefoonnetwerken, die na drie maanden met deze behandeling kunnen worden afgedankt.

In derdewereldlanden, waar elektriciteit schaars is, worden LED’s op batterijen gebruikt voor verlichting en UPS-systemen om machines met een laag verbruik, zoals computers en televisietoestellen, van stroom te voorzien. Maar dergelijke apparatuur is momenteel niet verkrijgbaar in de EU.

Het BBP van de EU is al met bijna 1% gedaald. Zal deze recessie voortduren zoals de Straussianen van plan zijn, of zullen de burgers van de Unie er een eind aan maken, zoals sommige Tsjechen proberen te doen?

De Straussianen zullen het doorzetten. Zij hebben misbruik gemaakt van de verloedering van de VS om de feitelijke macht over te nemen. Terwijl een junkie, die nooit verkozen werd, gebruik kan maken van officiële vliegtuigen in overvloed om overal ter wereld zaken te doen [12], hebben zij zich stilletjes in de schaduw van president Biden begeven en regeren zij in zijn plaats. De Europese leiders daarentegen zijn ofwel blind ofwel al te betrokken om te stoppen, om hun dertig jaar van fouten te erkennen en terug te keren.