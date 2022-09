Om het tegenoffensief van Kiev te stoppen, bombardeerde het Russische leger op 11 september om 20.00 uur de elektrische centrales CHPP-5 in Charkov en CHPP-3 in Zmievskaya in de regio Charkov, de elektrische centrale Pavlograd CHPP-3 in de regio Dnepropetrovsk en de elektrische centrale Krementschuh in de regio Poltava.

Het deel van Oekraïne dat onder controle van Kiev staat, heeft helemaal geen elektriciteit meer. De treinen staan allemaal stil. Het tegenoffensief is gestopt.