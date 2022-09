Um die Kiewer Gegenoffensive zu stoppen, bombardierte die russische Armee am 11. September um 20 Uhr die elektrischen Kraftwerke von Charkow CHPP-5- und von Zmievskaya-CHPP in der Region Charkow, das CHPP-3-Kraftwerk von Pawlograd in der Region Dnjepropetrowsk und das von Krementschuh in der Region Poltawa.

Der Teil der Ukraine unter Kiews Kontrolle hat überhaupt keinen Strom mehr. Die Züge stehen alle still. Die Gegenoffensive ist gestoppt.