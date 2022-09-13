С 1949 года немецкий философ с еврейскими корнями Лео Штраус преподавал в Чикагском университете. Вскоре он сформировал небольшую группу из еврейских студентов. То, чему он их обучал на лекциях, значительно отличалось от того, что он писал в своих трудах. По его мнению, демократические страны показали свою неспособность защитить евреев от нацистского «окончательного решения». Чтобы эта трагедия не повторилась, и молот снова не ударил по ним, его ученики должны стать на сторону рукоятки. Он призывал их построить свою собственную диктатуру.

Своих последователей, Лео Штраус называл «гоплитами» (воинами Спарты). Он советовал им срывать лекции других профессоров из числа своих коллег.

Некоторые из членов этой секты занимают очень высокие посты в США и Израиле. Деятельность и идеология этой группы стали предметом споров после терактов 11 сентября 2001 года. Обильная литература противопоставила сторонников и противников философа. Однако факты вещь упрямая [1].

Антисемитски настроенные авторы ошибочно объединяют штраусианцев, еврейские общины в диаспоре и государство Израиль. Однако идеология Лео Штрауса никогда не обсуждалась в еврейском мире до 11 сентября. С социологической точки зрения, это сектантское явление, совсем не отражающее еврейскую культуру.Тем не менее, в 2003 году «ревизионистские сионисты» Биньямина Нетаньяху заключили договор с американскими штраусианцами в присутствии других израильских лидеров [2]. Но этот союз так и не был обнародован.

Одна из особенностей этой группы состоит в том, что они готовы на всё. Например, им вздумалось ввергнуть Ирак в каменный век. И они сделали это. Они готовы жертвовать кем угодно, включая самих себя, лишь бы оставаться первыми - не лучшими, а первыми [3]!

В 1992 году советник министра обороны, штраусианец Пол Вулфовиц, написал «Руководство по оборонному планированию». Это был первый официальный документ США, отражавший идеи Лео Штрауса [4]. С идеями Штрауса Вулфовица познакомил американский философ Аллан Блум (друг француза Раймона Арона), сам он был знаком с мэтром лишь мельком, в конце своей преподавательской деятельности в Чикаго. Однако посол США в ООН Джин Киркпатрик признала его «одной из великих фигур среди штрауссианцев» [5].

В период развала Советского Союза Вулфовиц разработал стратегию сохранения гегемонии США над всем миром.

Руководство по оборонному планированию должно было оставаться конфиденциальным, но газета New York Times раскрыла его основные положения и опубликовала выдержки [6]. Три дня спустя газета Washington Post раскрыла дополнительные подробности [7]. Подлинный текст так и не был обнародован, но была распространена версия, отредактированная министром обороны (и будущим вице-президентом) Диком Чейни.

Известно, что первоначальный документ был результатом серии встреч, в которых участвовали еще два человека, все трое штраусианцы: Эндрю Маршалл, «мыслитель» Пентагона (которого через три года после его смерти заменит Артур Цебровски), Альберт Уолстеттер, разработчик стратегии ядерного сдерживания, и его зять Ричард Перл, будущий директор Совета по оборонной политике. Руководство по планированию обороны было написано учеником Вулстеттера, Залмаем Халилзадом (будущим представителем в ООН).

В документе говорится о новом «мировом порядке [...] в конечном итоге поддерживаемом Соединенными Штатами», в котором единственная сверхдержава будет иметь лишь временные союзы в зависимости от конфликтов. ООН и даже НАТО будут все больше отодвигаться на второй план. В более широком смысле, доктрина Вулфовица теоретически обосновывала необходимость для США блокировать появление любого потенциального конкурента США, в частности «развитых промышленных стран», таких как Германия и Япония. Особой мишенью стал Европейский Союз: «Хотя Соединенные Штаты поддерживают проект европейской интеграции, мы должны быть осторожны, чтобы предотвратить появление чисто европейской системы безопасности, которая подорвет НАТО, особенно его интегрированную структуру военного командования». Поэтому европейцам было предложено включить в Маастрихтский договор статью о подчинении их оборонной политики политике НАТО, в то время как доклад Пентагона требовал включить новые государства Центральной и Восточной Европы в Европейский союз, одновременно предоставив им возможность заключать военные договоры с США, которые защитят их в случае нападения на них России [8].

Тем не менее, этот документ настойчиво выполнялся на протяжении тридцати лет.

Маастрихтский договор действительно включает в раздел V, статью J4, пункт 4, который гласит: «Политика Союза в значении настоящей статьи не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых стран-членов; она уважает обязательства вытекающие из Североатлантического договора и совместима с общей политикой безопасности и обороны, установленной в этих рамках». Эти положения были включены в различные тексты вплоть до статьи 42 Договора о Европейском Союзе.

Почти все бывшие страны-участницы Варшавского договора вступили в Европейский Союз. Это решение было навязано Вашингтоном и объявлено госсекретарем Джеймсом Бейкером незадолго до заседания Европейского совета, который его одобрил.

В 2000 году Пол Вулфовиц вместе со Збигневом Бжезинским был основным докладчиком на крупном украинско-американском коллоквиуме в Вашингтоне, организованном украинскими «интегральными националистами», которые нашли убежище в США. Там он пообещал поддерживать независимую Украину, провоцировать Россию на войну против неё и, в конечном итоге, финансировать уничтожение возрождающегося соперника США [9].

Эти обязательства были выполнены с принятием 28 апреля 2022 года Закона о ленд-лизе в защиту демократии на Украины от 2022 года [10]. Теперь Украина освобождена от всех процедур контроля над вооружениями, включая их использование. Для защиты Украины США предоставляют ЕС взаймы или в аренду очень дорогостоящие виды вооружений. Когда война закончится, европейцам придется платить за всё, что они использовали. И счет будет тяжелым.

Хотя европейские элиты до сих пор извлекали выгоду из своего союза с Соединенными Штатами, они не должны удивляться тому, что согласно Руководству по оборонному планированию США теперь пытаются их разрушить. Они уже видели, на что способен Вашингтон после терактов 11 сентября: Пол Вулфовиц запретил странам, которые высказывали сомнения по поводу войны, таким как Германия и Франция, заключать контракты на восстановление Ирака [11].

В настоящее время рост цен на энергоносители и их растущая нехватка угрожают не только отоплению и пассажирским перевозкам, но, прежде всего, выживанию всех отраслей промышленности. Если этот процесс продолжится, то экономика всего Европейского Союза рухнет, отбросив его население как минимум на столетие назад.

Это явление трудно поддается анализу, поскольку цены и доступность источников энергии зависят от многих факторов.

Во-первых, цены зависят от спроса и предложения. Поэтому они выросли вместе с восстановлением мировой экономики по окончании эпидемии Ковид-19.

Во-вторых, энергоносители являются основной целью спекулянтов. Даже в большей степени, чем валюта. Мировая цена на нефть может увеличиться в 2,5 раза только за счет спекуляции.

Пока всё привычно и известно. Но санкции Запада против России, последовавшие за выполнением ею соглашения Минск II, которое она гарантировала перед Советом Безопасности, нарушили мировой рынок. Теперь мировых цен не существует, цены разнятся в зависимости от страны продавца и клиента. На Западе цены по-прежнему устанавливаются на биржах в Уолл-стрит и в Сити, но они не имеют ничего общего с ценами в Пекине и Дели.

Прежде всего, нефть и газ, которые раньше были в изобилии, начинают в ЕС заканчиваться, в то время как во всем мире их по-прежнему в избытке.

Все наши ориентиры перевернуты с ног на голову. Наши статистические инструменты, разработанные для глобального рынка, совершенно не приспособлены к нынешнему периоду. Поэтому мы можем только делать предположения, не имея никаких средств для их проверки. Такая ситуация позволяет многим людям говорить глупости с умным видом - ведь критиковать мы все умеем.

Одним из существенных факторов является сегодня отток долларов, которые использовались для торговли и спекуляций и больше не пригодны для этих операций в ряде страна. Эта преимущественно виртуальная валюта уходит из России и её союзников в страны, где она всё ещё используется, или возвращается в них. Это масштабное явление, которого Федеральная резервная система и вооруженные силы США всегда старались избежать, намеренно спровоцировали штраусианцы из администрации Байдена (госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд).

Ошибочно полагая, что Россия вторглась в Украину и пытается ее аннексировать, европейцы воздерживаются от торговли с Москвой. При этом они по-прежнему потребляют российский газ, но убеждены, что Газпром прекратит им поставки. Например, их пресса объявила, что российская компания закрывает газопровод «Северный поток, хотя она объявила всего лишь о трехдневном техническом перерыве. Обычно поставки по трубопроводу прерываются для технического обслуживания на два дня каждые два месяца. На этот раз Газпрому помешала западная блокада, не позволив вернуть турбины, отправленные в Канаду для ремонта. Однако все в Европе считают, что это злые русские отключили им газ накануне зимы.

Европейская пропаганда направлена на подготовку общественного мнения к окончательному закрытию трубопровода и обвинению в этом России.

В данном случае лидеры ЕС просто выполняют директивы штраусианцев. Поступая так, они разрушают европейскую промышленность в ущерб своим гражданам. Уже сейчас некоторые энергоемкие предприятия сократили производство или даже закрылись.

Процесс разложения Европейского Союза будет продолжаться до тех пор, пока никто не осмелится ему противостоять. К всеобщему удивлению, 3 сентября в Праге прошла первая пророссийская демонстрация. Полиция признала 70 000 человек (для страны с населением 10 миллионов), но, вероятно, их было гораздо больше. Политические комментаторы презрительно называют их «полезными идиотами Путина». Но эти оскорбления плохо скрывают беспокойство европейских элит.

Эксперты в области энергетики считают неизбежными отключения электроэнергии по всему ЕС. Только Венгрия, которая заранее получила исключения, может избежать правил единого энергетического рынка. Тем, кто может производить электроэнергию, придётся делиться ею с теми, кто не способен её производить. И неважно, является ли эта неспособность следствием невезения или недальновидности.

Брюссель должен начинать со снижения напряжения, затем отключать ночью и, наконец, днем. Людям будет трудно пользоваться лифтами, обогревать свои дома зимой, готовить пищу, если они пользуются электрическими плитами, а тем, кто пользуется поездами, автобусами или электромобилями, будут испытывать трудности с поездками. Ожидается закрытие энергоёмких предприятий, таких как доменные печи. Некоторые сооружения будут непригодны для эксплуатации, например, длинные туннели, в которых больше не будет вентиляции. А электронная техника, рассчитанная на непрерывную работу, не сможет выдерживать многократные отключения. Так будет, например, с радиоэлектронной аппаратурой для сетей мобильной связи, которые будут выведены из строя после трех месяцев такой работы.

В странах третьего мира, где электричество в дефиците, для освещения используются светодиодные лампы на батареях, а для питания малопотребляющей техники, такой как компьютеры и телевизоры, применяются источники бесперебойного питания. Однако в настоящее время такое оборудование недоступно в ЕС.

ВВП ЕС уже упал почти на 1%. Будет ли эта рецессия продолжаться, как планируют штраусианцы, или граждане Союза прервут её, как это пытаются сделать некоторые чешские граждане?

Ясно, что траусианцы пойдут до конца. Они воспользовались упадком Соединенных Штатов, чтобы присвоить себе реальную власть. Если никем не избранный наркоман может использовать сколько угодно официальные самолеты для ведения бизнеса и летать по всему миру [12], то только потому, что штрауссианцы скромно притаились за спиной президента Байдена и управляют вместо него. А европейские лидеры, со своей стороны, либо слепы, либо слишком ангажированы, чтобы остановиться, признать свои тридцатилетние заблуждения и повернуть назад.