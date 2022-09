A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reunida em 5 de Setembro em Viena, anunciou que reduziria a sua produção em 100 mil barris diários em Outubro.

Esta decisão, tomada pela OPEP com os seus associados (entre os quais a Rússia), acontece quando eles verificam uma baixa dos preços em Julho e Agosto devido à desaceleração da economia mundial. Trata-se, portanto, de equilibrar a oferta à procura.

No entanto, o preço do gás subitamente disparou com a paragem para manutenção do gasoduto Nord Stream. É claro que, embora o petróleo e o gás sejam duas fontes de energia, não são intercambiáveis.