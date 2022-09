Há mais de um ano, confrontos opõem os guardas fronteiriços do Quirguistão e do Tajiquistão. As fronteiras entre os dois países nunca foram determinadas com precisão.

Na semana passada, esses confrontos se transformaram numa batalha, fazendo mortos dos dois lados.

Os Presidentes quirguiz, Sadyr Japarov, e tajique, Emomali Rahmon, acordaram um cessar-fogo durante a Cimeira (cúpula-br) da Organização de Cooperação de Xangai. Este é o segundo cessar-fogo em poucos dias. O precedente foi violado nas horas que se seguiram a sua assinatura.