Президент Зеленский наблюдает за подъемом украинского флага в «освобожденном» Изюме.

Киев с большой помпой объявил о контрнаступлении в Харковской области, то есть рядом с Донбассом. Силам, поддерживаемым НАТО, якобы удалось освободить полосу длиной 70 км и глубиной около 30 км.

Президент Зеленский во время посещения Изюма объявил о «грядущей победе» над российским «захватчиком».

Западная пресса тоже твердит о разгроме российских войск и задаётся вопросом о возможном заговоре с целью свержения «побежденного президента» Владимира Путина.

На этой карте Института изучения войны «освобожденная» территория - это голубое пятно в правом верхнем углу.

Рассказывайте ваши сказки другим: всё, чего добилось НАТО.

В действительности западные войска никогда не входили в Донбасс, то есть ни в Донбасскую, ни в Луганскую республики. Они лишь вернули территории, которые русская армия освободила, но не оккупировала. С самого начала президент Путин заявил, что он хочет защитить две республики Донбасса, но не хочет аннексировать Украину - он хочет её «денацифицировать» (т.е. избавить от «интегральных националистов»).

Также он объявил, что намерен заставить украинцев заплатить за войну, которую они начали, присоединением к России южной части Украины. У него было два варианта: присоединить либо Новороссию, либо Махновщину, поскольку эти две традиционно русские территории во многом сопоставимы.

Историческая Новороссия по данным Washington Post в 2014 году.

Новороссия, то есть «Новая Россия», была русским поселением, отвоеванным Григорием Потемкиным, любовником царицы Екатерины II, у Османской империи. В неё входила вся южная Украина, включая Крым, и небольшая часть нынешней Молдовы - Приднестровье. Эта территория никогда не испытывала ужасов крепостного права, которое Екатерина II так и не смогла отменить в своей империи. Граф Потемкин построил на этой территории просвещённое государство, вдохновленное идеями Древней Грецией и Римом. Некоторое время Новороссией управлял французский офицер, личный друг царя Александра I, Арман де Виньеро дю Плесси, герцог Ришелье, ставший впоследствии Председателем Совета министров Франции.

Махновщина выделена на карте тёмным цветом. Она постепенно заняла всю серую зону, включая Херсон и Изюм.

Махновщина - это территория, где в 1918 году победила Черная армия крестьянина-анархиста Нестора Махно. Ей удалось освободиться от власти Киева, которую тогда удерживали Семён Петлюра и Дмитрий Донцов, защитник и основатель «интегральных националистов», чьи сторонники находятся у власти сегодня и которых Россия называет «нацистами». Что касается сторонников Махно, то они установили на юго-востоке страны анархистский режим согласно идеям французских социалистов XIX века (Шарль Фурье, Пьер-Жозеф Прудон) и, прежде всего, под влиянием идей Петра Кропоткина - самоуправляемые коммуны. Но Махновщина была разбита, а её сторонники уничтожены в результате атак со стороны Германской империи, украинских «интегральных националистов» и большевиков-троцкистов.

В итоге Владимир Путин выбрал Новороссию и официально заявил на неё свои права.

Территория, которую только что «освободила» киевская армия, когда-то входила в состав одного из крупнейших в мире анархистских государств - государства Нестора Махно, но она никогда не входила в состав Новороссии. Киевское правительство вернуло себе, как это было в период между двумя войнами, эту небольшую территорию.

С точки зрения России, Киев вернул территорию, которую Москва когда-то намеревалась аннексировать, но в итоге отказалась от неё. Поэтому там не было российской армии, там были только пограничники и народная милиция Донбасса. Они бежали, не попросив о помощи. Так что не было никакой борьбы, ни тем более поражений.

В этих условиях пространные рассуждения западных СМИ о заговоре генералов с целью свержения «побежденного» президента Путина являются чистым вымыслом.

Всё было бы иначе, если западные армии отвоевали Херсон, порт на Днепре недалеко от его впадения в Черное море. А теперь планируется операция по захвату Запорожской атомной электростанции. Но мы затронем этот вопрос позднее.

Афера с контрнаступлением президента Владимира Зеленского заключается в том, что он представляет продвижение своих войск на неоккупированную территорию как крупную победу. Она позволяет ему требовать у Запада дополнительные миллиарды, и это является главной целью начатого 6 сентября контрнаступления. Два дня спустя, 8 числа, около пятидесяти стран собрались на базе США в Рамштайне (Германия), чтобы обсудить поставки оружия Украине [1]. Бюджетами эти расходы не предусмотрены, поэтому они были оплачены США в соответствии с Законом о ленд-лизе о защите демократии на Украине от 2022 года [2]. Они заплатят за это позже, притом что заплатят за всё, что тратят сегодня не считая.

9 и 10 числа Институт изучения войны подробно рассказывает о продвижении украинских войск и теплом приеме, который им оказывают [3]. Западная пресса купилась на эту постановку и принялась её транслировать по всему свету. Но этот институт - логово штраусианцев. Им руководит Кимберли Каган, невестка помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Среди его директоров - Билл Кристол, бывший председатель проекта "Американский век", а также генерал Дэвид Петреус, разрушивший Ирак и Афганистан.

11-го числа агентство Рейтер-Томпсон сообщило, что тысячи российских солдат были разбиты [4]. В сообщени говорилось о «серьезном ударе по России», но российский Генеральный штаб приказал немедленно выйти с этой территории, так как он не собирался захватывать. После того, как Дональд Трамп уволил штраусианцев из своей администрации, директором агентства Reuters стала Виктория Нуланд [5]. Сообщение агентства Рейтер было подписано Максом Хундером, выпускником самого престижного в Англии Итонского колледжа. Чуть позже Министерство обороны Великобритании подтвердило это сообщение.

12-го числа мистификация была подтверждена газетой Нью-Йорк Таймс, которая опубликовала двухстраничную полосу с восхвалением доблестного Зеленского. Западная пресса передала это без лишних рассуждений.

К несчастью, после статьи в нью-йоркской газете, все украинские электростанции были выведены из строя в течение одной ночи [6]. Вся Украина в трауре. Так же как и контрнаступление.

Президент Путин раздражён недобросовестностью Запада. Он заявил, что на данный момент Россия задействовала лишь небольшую часть своих сил против нацистов в Киеве и что, если потребуется, её следующие действия будут совершенно иного масштаба.

Главы государств на саммите ШОС в Самарканде.

Остальной мир, у которого глаза, чтобы видеть, в отличие от западного, у которого уши, чтобы слушать всякую чушь, устроил праздник для российской делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ещё в эпоху Ельцина была создана контактная группа для налаживания отношений между Россией и Китаем. Глава российского правительства Евгений Примаков признал стабильность границ с Пекином. В 1996 году проходит международный форум с участием государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а незадолго до терактов 11 сентября 2001 года он превращается в нынешнюю ШОС. Китай и Россия поняли, что англосаксы сеют хаос в Центральной Азии. Поэтому они разработали совместные программы по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Последующие события доказали их правоту.

За 20 лет Шанхайская организация сотрудничества значительно выросла.

ШОС быстро развивалась. К ней присоединились Индия, Пакистан и Иран. Беларусь готовится к вступлению. Афганистан и Монголия являются наблюдателями. Еще 14 стран - партнеры. Для этой организации характерен совершенно иной дух, чем для западных организаций. В определённом смысле его можно рассматривать как продолжение Бандунгского духа: государственный суверенитет, невмешательство во внутренние дела и сотрудничество.

ШОС вселяет уверенность и объединяет. Сегодня она объединяет четверть населения мира, а если принять во внимание государства-наблюдатели, то две трети. Эти люди не строят свои планы по кометам и не кричат о своей победе, когда заходят на территорию, никем не востребованную и никем не защищаемую.

Тьерри Мейсан
Перевод
Эдуард Феоктистов

[1« L’offensive du complexe militaro-industriel », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Réseau Voltaire, 17 septembre 2022.

[4«Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance», Max Hunder & Vitalii Hnidyi, Reuters, September 11, 2022

[5Дональд Трамп одумавшись назначил постоянным представителем в Латинской Америке Эллиота Абрамса. Он сначала позволил ему проводить различного рода операции, но в итоге запретил провести военную операцию против Венесуэлы.

[6« La contre-offensive ukrainienne stoppée », Réseau Voltaire, 12 septembre 2022.