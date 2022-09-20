Киев с большой помпой объявил о контрнаступлении в Харковской области, то есть рядом с Донбассом. Силам, поддерживаемым НАТО, якобы удалось освободить полосу длиной 70 км и глубиной около 30 км.

Президент Зеленский во время посещения Изюма объявил о «грядущей победе» над российским «захватчиком».

Западная пресса тоже твердит о разгроме российских войск и задаётся вопросом о возможном заговоре с целью свержения «побежденного президента» Владимира Путина.

Рассказывайте ваши сказки другим: всё, чего добилось НАТО.

В действительности западные войска никогда не входили в Донбасс, то есть ни в Донбасскую, ни в Луганскую республики. Они лишь вернули территории, которые русская армия освободила, но не оккупировала. С самого начала президент Путин заявил, что он хочет защитить две республики Донбасса, но не хочет аннексировать Украину - он хочет её «денацифицировать» (т.е. избавить от «интегральных националистов»).

Также он объявил, что намерен заставить украинцев заплатить за войну, которую они начали, присоединением к России южной части Украины. У него было два варианта: присоединить либо Новороссию, либо Махновщину, поскольку эти две традиционно русские территории во многом сопоставимы.

Новороссия, то есть «Новая Россия», была русским поселением, отвоеванным Григорием Потемкиным, любовником царицы Екатерины II, у Османской империи. В неё входила вся южная Украина, включая Крым, и небольшая часть нынешней Молдовы - Приднестровье. Эта территория никогда не испытывала ужасов крепостного права, которое Екатерина II так и не смогла отменить в своей империи. Граф Потемкин построил на этой территории просвещённое государство, вдохновленное идеями Древней Грецией и Римом. Некоторое время Новороссией управлял французский офицер, личный друг царя Александра I, Арман де Виньеро дю Плесси, герцог Ришелье, ставший впоследствии Председателем Совета министров Франции.

Махновщина - это территория, где в 1918 году победила Черная армия крестьянина-анархиста Нестора Махно. Ей удалось освободиться от власти Киева, которую тогда удерживали Семён Петлюра и Дмитрий Донцов, защитник и основатель «интегральных националистов», чьи сторонники находятся у власти сегодня и которых Россия называет «нацистами». Что касается сторонников Махно, то они установили на юго-востоке страны анархистский режим согласно идеям французских социалистов XIX века (Шарль Фурье, Пьер-Жозеф Прудон) и, прежде всего, под влиянием идей Петра Кропоткина - самоуправляемые коммуны. Но Махновщина была разбита, а её сторонники уничтожены в результате атак со стороны Германской империи, украинских «интегральных националистов» и большевиков-троцкистов.

В итоге Владимир Путин выбрал Новороссию и официально заявил на неё свои права.

Территория, которую только что «освободила» киевская армия, когда-то входила в состав одного из крупнейших в мире анархистских государств - государства Нестора Махно, но она никогда не входила в состав Новороссии. Киевское правительство вернуло себе, как это было в период между двумя войнами, эту небольшую территорию.

С точки зрения России, Киев вернул территорию, которую Москва когда-то намеревалась аннексировать, но в итоге отказалась от неё. Поэтому там не было российской армии, там были только пограничники и народная милиция Донбасса. Они бежали, не попросив о помощи. Так что не было никакой борьбы, ни тем более поражений.

В этих условиях пространные рассуждения западных СМИ о заговоре генералов с целью свержения «побежденного» президента Путина являются чистым вымыслом.

Всё было бы иначе, если западные армии отвоевали Херсон, порт на Днепре недалеко от его впадения в Черное море. А теперь планируется операция по захвату Запорожской атомной электростанции. Но мы затронем этот вопрос позднее.

Афера с контрнаступлением президента Владимира Зеленского заключается в том, что он представляет продвижение своих войск на неоккупированную территорию как крупную победу. Она позволяет ему требовать у Запада дополнительные миллиарды, и это является главной целью начатого 6 сентября контрнаступления. Два дня спустя, 8 числа, около пятидесяти стран собрались на базе США в Рамштайне (Германия), чтобы обсудить поставки оружия Украине [1]. Бюджетами эти расходы не предусмотрены, поэтому они были оплачены США в соответствии с Законом о ленд-лизе о защите демократии на Украине от 2022 года [2]. Они заплатят за это позже, притом что заплатят за всё, что тратят сегодня не считая.

9 и 10 числа Институт изучения войны подробно рассказывает о продвижении украинских войск и теплом приеме, который им оказывают [3]. Западная пресса купилась на эту постановку и принялась её транслировать по всему свету. Но этот институт - логово штраусианцев. Им руководит Кимберли Каган, невестка помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Среди его директоров - Билл Кристол, бывший председатель проекта "Американский век", а также генерал Дэвид Петреус, разрушивший Ирак и Афганистан.

11-го числа агентство Рейтер-Томпсон сообщило, что тысячи российских солдат были разбиты [4]. В сообщени говорилось о «серьезном ударе по России», но российский Генеральный штаб приказал немедленно выйти с этой территории, так как он не собирался захватывать. После того, как Дональд Трамп уволил штраусианцев из своей администрации, директором агентства Reuters стала Виктория Нуланд [5]. Сообщение агентства Рейтер было подписано Максом Хундером, выпускником самого престижного в Англии Итонского колледжа. Чуть позже Министерство обороны Великобритании подтвердило это сообщение.

12-го числа мистификация была подтверждена газетой Нью-Йорк Таймс, которая опубликовала двухстраничную полосу с восхвалением доблестного Зеленского. Западная пресса передала это без лишних рассуждений.

К несчастью, после статьи в нью-йоркской газете, все украинские электростанции были выведены из строя в течение одной ночи [6]. Вся Украина в трауре. Так же как и контрнаступление.

Президент Путин раздражён недобросовестностью Запада. Он заявил, что на данный момент Россия задействовала лишь небольшую часть своих сил против нацистов в Киеве и что, если потребуется, её следующие действия будут совершенно иного масштаба.

Остальной мир, у которого глаза, чтобы видеть, в отличие от западного, у которого уши, чтобы слушать всякую чушь, устроил праздник для российской делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ещё в эпоху Ельцина была создана контактная группа для налаживания отношений между Россией и Китаем. Глава российского правительства Евгений Примаков признал стабильность границ с Пекином. В 1996 году проходит международный форум с участием государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а незадолго до терактов 11 сентября 2001 года он превращается в нынешнюю ШОС. Китай и Россия поняли, что англосаксы сеют хаос в Центральной Азии. Поэтому они разработали совместные программы по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Последующие события доказали их правоту.

ШОС быстро развивалась. К ней присоединились Индия, Пакистан и Иран. Беларусь готовится к вступлению. Афганистан и Монголия являются наблюдателями. Еще 14 стран - партнеры. Для этой организации характерен совершенно иной дух, чем для западных организаций. В определённом смысле его можно рассматривать как продолжение Бандунгского духа: государственный суверенитет, невмешательство во внутренние дела и сотрудничество.

ШОС вселяет уверенность и объединяет. Сегодня она объединяет четверть населения мира, а если принять во внимание государства-наблюдатели, то две трети. Эти люди не строят свои планы по кометам и не кричат о своей победе, когда заходят на территорию, никем не востребованную и никем не защищаемую.