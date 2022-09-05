Ответ Соединенных Штатов Америки на просьбу Российской Федерации о проведении консультативного совещания в соответствии со статьей V Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО)

I. Введение

1. Соединенные Штаты получили от Российской Федерации дипломатическую ноту от 13 июня 2022 года вместе с памятной запиской под названием «Вопросы к США, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении раз-работки, производства и накопления запасов бактериологического (биологиче-ского) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) в контексте деятельно-сти в биологических лабораториях на территории Украины». Несмотря на такое название, в документе содержались не вопросы как таковые, а скорее ряд утвер-ждений и неверных толкований различных документов, которые, как утверждает Российская Федерация, были получены в ходе войны России против Украины (хотя некоторые из этих документов находятся в открытом доступе).

2. В тексте памятной записке Российской Федерации практически не просле-живается или полностью отсутствует связь между этими утверждениями и каки-ми-либо четко сформулированными вопросами, связанными с соблюдением Кон-венции. Судя по всему, утверждения Российской Федерации можно поделить на три категории: (1) вопросы по поводу сотрудничества США с лабораториями и учреждениями Украины, связанными с общественным здоровьем и здоровьем животных; (2) финансирование Соединенными Штатами исследований по надзо-ру за болезнями животных, которые поддерживают местные и глобальные цели здравоохранения в Украине; и (3) вопросы, связанные с конкретным патентом США, на которые Соединенные Штаты убедительным образом ответили в 2019 году в своем письменном ответе Российской Федерации.

3. 23 июня с. г. США ответили на дипломатическую ноту (и сопроводитель-ную памятную записку) от 13 июня с. г., отметив, что некоторые из документов, прилагающихся к памятной записке, «невозможно прочесть или почти невозмож-но прочесть», и попросив предоставить разборчивые документы «в ускоренном порядке». Отметив, что некоторые из подтверждающих документов были нераз-борчивы, США указали, что ответят на утверждения России в течение 30 дней после получения пригодных для прочтения документов.

4. Однако 28 июня Российская Федерация ответила, что «поскольку россий-ская сторона не получила исчерпывающих ответов на свои обоснованные вопро-сы, мы будем вынуждены начать процедуру созыва Консультативного совещания государств-участников КБТО, как это предусмотрено статьей V Конвенции».

5. 29 июня Российская Федерация проинформировала Великобританию и США в их качестве депозитариев о своей просьбе созвать официальную консуль-тативную встречу в соответствии со статьей V КБТО «с целью урегулирования вопросов с США и Украиной относительно выполнения ими своих обязательств по КБТО в контексте функционирования биологических лабораторий» на Укра-ине.

II. Ответы на вопросы, поднятые Российской Федерацией

6. Соединенные Штаты полностью выполняют свои обязательства по Конвен-ции. Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказались от биологическо-го оружия (БО) в 1969 году и завершили ликвидацию своей программы БО до вступления в силу КБТО, о чем было сообщено в Форме F мер по укреплению доверия. Вся деятельность Соединенных Штатов с биологической направленно-стью осуществляется в мирных целях и полностью соответствует их обязатель-ствам по Конвенции. Это касается и программ по наращиванию потенциала, ко-торые ставятся под вопрос Российской Федерацией.

7. Свыше 30 лет Министерство обороны США (МО США) обеспечивает реа-лизацию Программы совместного уменьшения угрозы (СУУ), изначально со-зданной для консолидации, обеспечения безопасности и ликвидации материалов и инфраструктуры, связанных с оружием массового уничтожения (ОМУ), в стра-нах бывшего Советского Союза, включая Российскую Федерацию. Сегодня Про-грамма СУУ Министерства обороны США помогает более чем 30 странам-партнерам совершенствовать их потенциал в сфере обнаружения, диагностики и оповещения о вспышках инфекционных заболеваний, вызванных патогенами че-ловека и животных, а также укреплять биобезопасность и биозащиту на объек-тах, работающих с этими патогенами. В рамках Программы СУУ Министерства обороны США партнерам предоставляются помощь и ресурсы посредством та-ких мероприятий, как развитие рабочей силы, модернизация оборудования и внедрение проектов физической инфраструктуры. Лаборатории, поддерживаемые программой СУУ МО США, часто оказывали критически важную поддержку во время пандемии COVID-19, например, в проведении диагностических исследо-ваний и анализе образцов. Они также сыграли ведущую роль в создании внут-реннего потенциала для усиленного мониторинга заболеваний, инициатив по охране здоровья населения и животных, а также в сфере подготовки специали-стов по биобезопасности на передовой линии.

8. Российская Федерация сама была основополагающим партнером Програм-мы СУУ МО США. В соответствии с Соглашением 1992 года между Соединен-ными Штатами Америки и Российской Федерацией относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия и предотвращения рас-пространения оружия, с поправками и дополнениями, Российская Федерация в течение 21 года участвовала в совместной деятельности с Программой СУУ МО США. Она включала совместные биологические исследования (например, иссле-дования в области бионадзора за зоонозными инфекционными заболеваниями) и повышение уровня биобезопасности и биозащиты лабораторий. Как и те сов-местные усилия с Российской Федерацией, сотрудничество США с Украиной и другими странами сегодня полностью соответствует КБТО и является одним из многих способов, с помощью которых Соединенные Штаты выполняют свои обя-зательства по международному сотрудничеству и помощи в соответствии с поло-жениями Конвенции (Статья X).

9. В преддверии консультативной встречи Соединенные Штаты представляют настоящий письменный ответ на памятную записку Российской Федерации от 13 июня. На консультативной встрече технические эксперты США и Украины вы-ступят с более подробным брифингом, чтобы совместно ответить на необосно-ванные утверждения России и их опровергнуть.

A. Сотрудничество США с лабораториями и учреждениями в Украине

10. В 2005 году Министерство обороны США и Министерство здравоохранения Украины заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере предотвращения рас-пространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия («Соглашение 2005 года»). Соглаше-ние 2005 года, которое является соглашением об исполнении более широкого Со-глашения 1993 года между США и Украиной о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегических ядерных вооружений и предотвращении распро-странения оружия массового уничтожения, с поправками и дополнениями, обес-печивает конкретные рамки для сотрудничества с целью предотвращения рас-пространения технологий, патогенов и опыта, которые находятся на объектах в Украине и могут быть использованы в разработке биологического оружия. Ины-ми словами, целью Соглашения 2005 года является снижение и устранение риска разработки и распространения биологического оружия.

11. В Статье III Соглашения 2005 года указывается, что поддержка, предостав-ляемая Министерством обороны США Министерству здравоохранения Украины, может включать, среди прочего, «совместные биологические исследования, определение угроз от биологических агентов и реагирование на них, а также по-мощь в улучшении защиты, контроля и отчетности биологических материалов с целью снижения риска хищения или несанкционированного использования опас-ных патогенов» на определенных объектах в Украине. Это соглашение обеспечи-вает рамки для работы Программы снижения биологической угрозы (BTRP), компонента Программы СУУ Министерства обороны США, в Украине. Такое со-трудничество и помощь способствуют выполнению обязательств США по Статье X КБТО содействовать «самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях» и «сотрудничать в оказа-нии содействия, в индивидуальном порядке или совместно с другими государ-ствами, ... дальнейшей разработке и применению научных открытий в области бактериологии (биологии) для предотвращения болезней или для других мирных целей». Многие виды деятельности, поддерживаемые в Украине в рамках этой программы, аналогичны многолетнему сотрудничеству с Российской Федераци-ей, в частности, в сфере совместных биологических исследований и повышения уровня биобезопасности и биозащиты в лабораториях, пока оно не было прекра-щено Россией.

Неправильное представление Соглашения 2005 года Российской Федерацией

12. В памятной записке от 13 июня Россия неверно описывает несколько поло-жений Соглашения 2005 года. Например, Россия утверждает, что Соглашение 2005 года требует от Украины направлять в Соединенные Штаты «образцы всех штаммов, собранных на Украине, и данные наблюдений за распространением инфекционных заболеваний в этой стране». На самом деле, в пункте 5 статьи IV Соглашения 2005 года ясно дается понять, что речь идет только о передаче «за-прошенных образцов» штаммов патогенов, в частности, для того, чтобы сделать возможным проведение совместных исследований лабораториями США и Украи-ны «для профилактических, защитных или других мирных целей». Передача об-разцов в рамках Соглашения 2005 года между США и Украиной происходила редко и всегда с согласия украинского правительства, в частности, для поддерж-ки усилий Украины по дальнейшему секвенированию, определению характери-стик или выявлению новых и появляющихся штаммов патогенов для создания вакцин или терапевтических мер по защите украинского народа. Такие обмены образцами патогенов и данными считаются важными для международного со-трудничества и поддержки готовности к пандемии в целом.

13. Российская Федерация аналогичным образом неправильно трактует другое положение, утверждая, что «результаты работ в рамках Соглашения, равно как и информация о его выполнении, приобретают по умолчанию закрытый характер согласно Статье VII». В Соглашении 2005 года не содержится такого общего определения. На самом деле в Соглашении 2005 года предусматривается, что в случае, если информация, переданная в рамках Соглашения или разработанная в результате его выполнения, рассматривается Министерством обороны США как «чувствительная» или Министерством здравоохранения Украины как «информа-ция ограниченного доступа», такая информация должна быть соответствующим образом четко обозначена и маркирована, а получатель обязан обращаться с ней надлежащим образом, как указывается в этой статье.

Международное сотрудничество и меры по укреплению доверия в рамках КБТО

14. Жалоба Российской Федерации на то, что ни о чем из этой американо-украинской совместной деятельности в рамках Программы СУУ не сообщается в материалах, представленных США в рамках мер укрепления доверия (МД) по КБТО, противоречит фактическим положениям МД. Несмотря на то, что Россия, похоже, подразумевает наличие некоей зловещей подоплеки, МД не призывают сообщать о двусторонней помощи в таких областях, как биобезопасность, биоза-щита и эпиднадзор. МД, связанная с исследованиями и разработками в области биозащиты, также не применима, поскольку ни одно из этих мероприятий не яв-ляется исследованиями и разработками США по защите от биологического ору-жия. В целом, утверждения России не подкрепляются фактическими форматами и требованиями МД. Более того, критика Россией якобы «закрытого характера» американо-украинского сотрудничества опровергается предоставленной инфор-мацией и рабочими документами, переданными на прошлых заседаниях КБТО (например, см. BWC/MSP/2020/WP.11, «Сотрудничество по статье X и лабора-торная поддержка: пример Программы снижения биологической угрозы»; BWC/CNF.VIII/WP.21, «Международная деятельность стран-членов Глобального партнерства, связанная со статьей X Конвенции о биологическом и токсинном оружии»; и BWC/MSP/2015/WP.5, «Международная деятельность стран-членов Глобального партнерства, связанная со статьей X Конвенции о биологическом и токсинном оружии»).

15. Российская Федерация также неправильно интерпретирует документ по планированию 2018 года (контракт HDTRA-1–08-D-0007-0004), который она приводит в качестве «доказательства» того, что Министерство обороны США финансировало «военно-биологическую деятельность на Украине» с предостав-лением мобильных диагностических возможностей МО Украины. Данная дея-тельность является «военной» только в том смысле, что она осуществляется Ми-нистерством обороны Украины, а на самом деле поддержка США предоставляет-ся исключительно для того, чтобы обеспечить деятельность в области обще-ственного здравоохранения, осуществляемую этим министерством, а не для укрепления его военного потенциала. По просьбе правительства Украины Соеди-ненные Штаты предоставили обучение и оборудование для поддержки способно-сти региональных санитарно-эпидемиологических отделов министерства оборо-ны обнаруживать и диагностировать вспышки инфекционных заболеваний и реа-гировать на них. Эти усилия сыграли ключевую роль в оказании помощи Укра-ине в разработке и реализации плана по борьбе со вспышкой COVID-19 в реги-оне, в то время как правительства многих других стран также использовали во-енный потенциал в ответ на COVID-19. Позднее этот проект был расширен для оказания поддержки региональным лабораториям Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Министерства здравоохранения.

Научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова



16. Ссылаясь на то, что видимо является внутренним документом Министер-ства здравоохранения Украины (доклад о работе одесского Научно-исследовательского противочумного института имени И. И. Мечникова за 2018 год), Российская Федерация утверждает, что «масштабы и направленность дан-ной военно-биологической деятельности наиболее наглядно характеризуются до-кладом по итогам проверки коллекции штаммов микроорганизмов» в этом учре-ждении. Неясно, зачем Российской Федерации задавать Соединенным Штатам вопросы об управлении и инвентарных запасах лаборатории, которая принадле-жит украинскому правительству и им же эксплуатируется. С этими вопросами было бы правильнее обратиться к Украине. Со сторонней точки зрения утвер-ждения России относительно изучения патогенов и объема хранящихся материа-лов не заслуживают доверия.

17. Российская Федерация утверждает, что список патогенов, изучаемых в Ин-ституте, «не соответствует актуальным вопросам здравоохранения Украины». Это утверждение свидетельствует о явно ошибочных суждениях России по пово-ду того, какие вопросы здравоохранения должны решаться Украиной, а также о неправильном представлении о том, что страна должна хранить и изучать только отечественные эндемичные патогены. Что касается последних, то требования о том, чтобы исследования проводились только на патогенах, которые в настоящее время угрожают здоровья населению в стране (что значительно ухудшило бы международное сотрудничество в борьбе с болезнями) не существует. Если бы это было так, то многие исследования, проводимые в Российской Федерации, уже по одной этой причине были бы проблематичными. Кроме того, патогены, на ко-торые ссылается Россия, в действительности эндемичны для Украины, и это сви-детельствует о недостаточном знании Россией реальных биологических угроз, с которыми сталкиваются люди и животные в Украине. Например, сибирская язва является эндемическим заболеванием животных в Украине, а вспышки холеры в Украине продолжаются, и есть опасения, что еще одна вспышка может случиться в результате войны, которую ведет Российская Федерация.

B. Финансирование Соединенными Штатами проектов по наблюдению за болезнями животных в Украине

18. В своей памятной записке Российская Федерация также выражает обеспо-коенность по поводу финансируемых BTRP проектов надзора за зоонозными за-болеваниями («Оценка риска отдельных особо опасных патогенов, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной» [UP-4] и «Риск появления инфекций от насекомоядных летучих мышей в Украине и Грузии» [P-781]) и не-вероятным образом предполагает, что перелетные птицы и летучие мыши «могут рассматриваться как средства доставки [биологического оружия]». Ни Соеди-ненные Штаты, ни Украина никоим образом не стремятся «взять на вооружение» мигрирующих животных.

19. Напротив, для предотвращения распространения заболеваний наблюдение и исследования, направленные на более глубокое понимание перемещения зооноз-ных патогенов, являются важным аспектом национальной и глобальной безопас-ности здравоохранения. Эти исследования особенно актуальны для Украины, так как над ней проходят некоторые основные миграционные маршруты. Эти иссле-дования поддерживают долгосрочные международные усилия, поддерживаемые Всемирной организацией здравоохранения, направленные на то, чтобы понять пути распространения птичьего гриппа по всему миру. Такие исследовательские проекты обычно финансируются BTRP в ответ на предложения правительств стран-партнеров. Иными словами, Соединенные Штаты ими не руководят, и они отвечают приоритетам здравоохранения и ветеринарии других стран.

20. Большинство возникающих инфекционных заболеваний являются зооноз-ными: патогены, переносимые животными, попадают в человеческую популя-цию, иногда с катастрофическими последствиями. Более того, международное распространение патогенов, которые обычно не поражают человека, таких как высокопатогенный птичий грипп или болезнь Ньюкасла (высоко контагиозное заболевание птиц и домашней птицы), может негативно отразиться на экономике страны, ее экспорте и продовольственном снабжении. Важность изучения воз-действия инфекционных заболеваний, переносчиками которых могут быть лету-чие мыши и птицы, хорошо понимают эксперты во всем мире - в том числе и в Российской Федерации, которой также проводились исследования роли перелет-ных птиц как переносчиков заболеваний.

C. Патент, выданный Бюро патентов и торговых знаков США

21. Российская Федерация утверждает, что Соединенные Штаты не ответили на вопросы, задававшиеся ранее в отношении патента США № 8,967,029 B1 в па-мятной записке, которая была представлена ей в конце 2018 года. На самом деле, подробный ответ США был передан Российской Федерации в форме памятной записки от 11 февраля 2019 года. В этом ответе ясно говорилось о том, что па-тентные права в Соединенных Штатах не дают юридического права или разре-шения на производство изобретения. Патентные права просто наделяют патенто-обладателя юридическими средствами, необходимыми для исключения опреде-ленных действий других сторон в отношении того или иного изобретения. Кроме того, вопреки утверждениям, содержащимся в памятной записке Российской Фе-дерации от 13 июня, в США нет требования о том, чтобы прототип изобретения изготавливался до выдачи патента, равно как и требования о том, что лицо, полу-чившее патент, должно использовать патент после его выдачи. (Последующее изучение подтвердило, что в случае с данным конкретным патентом такое устройство никогда не производилось).

22. Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по КБТО. В них действует всеобъемлющий внутренний правовой режим для выполнения своих обязательств по Статье IV КБТО (см. Титул 18 Свода законов США, Часть I, Глава 10, Раздел 175). Эти законы четко указывают, что, среди прочего, разработка и производство биологического оружия запрещены законодательством США, а любое его нарушение карается наказанием –– от штрафов до тюремного заключения. Эти законы неукоснительно соблюдаются Федеральным бюро рас-следований и другими правоохранительными органами, а нарушения преследу-ются Министерством юстиции США. Таким образом, хотя с точки зрения внут-реннего законодательства у физического лица может быть патент на изобретение того типа, о котором здесь говориться, очевидно, что производство такого изоб-ретения для его использования в качестве оружия нарушит соответствующие за-коны, реализующие обязательства США по КБТО, и будет караться штрафом или тюремным заключением.

23. Более того, решение о выдаче такого патента не нарушает обязательств США по КБТО. Следует подчеркнуть, что в своем ответе, предоставленном Рос-сии в 2019 году, Соединенные Штаты отметили, что в действительности патенты на устройства для доставки химических или биологических агентов во враждеб-ных целях аналогичным образом выдавались другими государствами-участниками, в том числе Российской Федерацией. В связи с существованием по-добной практики во многих государствах-участниках Соединенные Штаты выра-зили России мнение по поводу того, что в более широком смысле вопрос о том, как государства-участники поступают с патентными заявками на устройства, спроектированные для доставки токсинов или биологических веществ, остается актуальным, и он может выиграть от дальнейшего обсуждения передовой прак-тики выявления и рассмотрения таких заявок. Российская Федерация так и не от-ветила на памятную записку от февраля 2019 года.

III. Заключение

24. Утверждения, сделанные Российской Федерацией в ее памятной записке от 13 июня, на которые опираются ее просьбы о проведении консультативной встречи по статье V, являются необоснованными и исходят из неверной интер-претации официальных документов и легитимных мирных научных исследова-ний. Соединенные Штаты по-прежнему полностью выполняют свои обязатель-ства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Совмест-ные усилия Министерства обороны США с Украиной и другими странами пол-ностью соответствуют положениям КБТО, способствуя развитию международно-го сотрудничества и помощи, предусмотренных статьей X КБТО. Пандемия COVID-19 по-настоящему высветила важность международного наблюдения за заболеваниями и силу открытого, прозрачного и ответственного научного со-трудничества и взаимодействия, подобных тем, которое осуществляются США и Украиной. Данный негативный эффект российской дезинформации и ложных об-винений имеет место в то время, когда всему миру необходимо активизировать сотрудничество в области общественного здравоохранения, чтобы положить ко-нец пандемии COVID-19, смягчить последствия текущих вспышек и предотвра-тить будущие бедствия. Соединенные Штаты намерены продолжать совместные усилия по снижению угрозы со странами-партнерами, и они просят Российскую Федерацию прекратить свои попытки помешать или навредить совместной дея-тельности, в которой она когда-то участвовала, и из которой она когда-то извле-кала пользу.