Ни один политический лидер не хочет войны на своей территории. А если её развязывают, то, как правило, из-за страха. Когда обе стороны боятся друг друга, обоснованно или нет. Бывает, что находятся ещё и те, кто сознательно подталкивает к катаклизму, но это фанатики, и их не так много.

Такова ситуация, в которой мы находимся. Россия убеждена, так это или не так, что Запад хочет её уничтожить, а Запад аналогичным образом убедил себя в том, что Россия ведет империалистическую политику и в конечном итоге уничтожит его свободы. В тени остаётся маленькая группа штраусианцев, которая хочет конфронтации.

Это не значит, что Третья мировая война не за горами. Но если ни один политический лидер не изменит радикально свою внешнюю политику, мы скатимся в неизвестность и должны будем готовы к абсолютному хаосу.

Чтобы рассеять недоразумения, необходимо выслушать обе стороны.

Москва считает, что свержение демократически избранного президента Виктора Януковича было государственным переворотом, организованным США. Это первая точка расхождения, поскольку Вашингтон интерпретирует события как революцию, Евромайдан или революцию достоинства. По прошествии восьми лет многочисленные свидетельства Запада подтверждают причастность к этому Госдепартамента США, ЦРУ и НДФ, Польши, Канады и, наконец, НАТО.

Народ Крыма и Донбасса отказался поддержать новую власть, среди которой было много «интегральных националистов», наследников побежденных во Второй мировой войне.

Крым, который уже голосовал на референдуме за вхождение в состав будущей независимой России при распаде СССР за шесть месяцев до того, как остальная часть Украинской Советской Республики объявила о своей независимости, снова проголосовал на референдуме. В течение четырех лет на Крым претендовали и Россия, и Украина. Москва утверждает, что в период с 1991 по 1995 год она, а не Киев, выплачивала пенсии и зарплаты государственным служащим в Крыму. На самом деле Крым всегда был российским, хотя административно входил в состав Украины. В конце концов, именно президент России Борис Ельцин в разгар тяжелого экономического кризиса решил отдать Крым Киеву. Однако затем Крым проголосовал за конституцию, признающую его автономию в составе Украины, которую Киев так и не принял. На втором референдуме в 2014 году подавляющим большинством голосов была провозглашена независимость. Затем крымский парламент призвал присоединить это государство к Российской Федерации, на что последняя согласилась. Чтобы окончательно утвердить целостность своей территории, Россия без согласования с Украиной построила гигантский мост, соединивший метрополию с Крымским полуостровом через Азовское море, фактически завладев и этим морем.

В Крыму расположен порт Севастополь, который необходим российскому военно-морскому флоту. Последний ничего не представлял собой в 1990 году, но в 2014 году снова стал силой.

Запад признал советский референдум на Украине в 1990 году, но не признал референдум в 2014 году. Однако право народов на самоопределение распространяется и на крымчан. Запад утверждает, что многие российские солдаты не были одеты в униформы. Это так, но результаты двух референдумов в 1990 и 2014 годах были схожи. Здесь нет места подозрениям в мошенничестве.

Чтобы показать, что Запад не принимает эту «аннексию», он коллективно ввел санкции против России, без согласия Совета Безопасности. Эти санкции нарушают Устав ООН, который в данном случае предоставляет исключительные полномочия только Совету Безопасности.

Донецкая и Луганская области также не признали правительство, пришедшее к власти после переворота 2014 года. Они провозгласили автономию и утверждали себя как сопротивляющихся киевским нацистам. Приравнивание интегральных националистов к нацистам исторически оправдано, но не позволяет понять происходящие события тем, кто живёт за пределами Украины.

Интегральный национализм, как течение, было создано на Украине Дмитрием Донцовым в самом начале 20-го века. Изначально Донцов был левым философом, и лишь потом постепенно перешёл к крайне правым. Во время Первой мировой войны он был платным агентом Второго рейха, а затем был членом украинского правительства Симона Петлюры, созданному во время русской революции 1917 года. Он участвовал в Парижской мирной конференции и принял Версальский договор. В межвоенный период он оказывал духовное влияние на украинскую молодежь и пропагандировал фашизм, а затем нацизм. Он стал ярым антисемитом, проповедуя расправу над евреями задолго до того, как эта тема была поддержана нацистскими властями, которые до 1942 года говорили только об изгнании. Во время Второй мировой войны он отказался возглавить Организацию украинских националистов (ОУН), которую доверил своему ученику Степану Бандере, а ему помогал Ярослав Стецько. Почти все документы о его нацистской деятельности были уничтожены. Неизвестно, чем он занимался во время войны, кроме активного участия в работе Института Рейнхарда Гейдриха после убийства последнего. Газеты этого антисемитского органа уделяли ему большое внимание. После Освобождения он бежал в Канаду под защиту англосаксонских спецслужб, а затем в США. К концу жизни он был всё так же яростен и скатился в разновидность варяжского мистицизма, проповедуя решительное противостояние москалям. Сегодня его книги, особенно «Национализм», являются обязательным чтением для ополченцев, особенно в полку «Азов». Украинские интегральные националисты уничтожили не менее 3 миллионов своих сограждан во время Второй мировой войны.

Но Вашингтон читает эту историю по-другому. По его мнению, интегральные националисты, конечно, совершали ошибки, но они боролись за свою независимость как против немецких нацистов, так и против российских большевиков. А раз так, то ЦРУ было право, пригрев Дмитрия Донцова в США и пристроив Степана Бандеру на радио «Свободная Европа». И более того, создав Всемирную антикоммунистическую лигу вокруг нацистского премьер-министра Украины Ярослава Стецько и лидера китайской антикоммунистической оппозиции Чан Кайши. Но по мнению Вашингтона эти факты относятся к забытому прошлому.

В 2014 году, при президенте Петре Порошенко, киевское правительство прекратило оказывать помощь «москалям» на Донбассе. Оно престало выплачивать пенсии своим гражданам и зарплаты государственным служащим. Оно запретило русский язык, на котором говорит половина жителей Украины, и начало карательные военные операции против этих «недочеловеков», убив 5 600 и переселив 1,5 миллиона человек за 10 месяцев. Глядя на эти ужасы, Германия, Франция и Россия навязали Украине Минские соглашения. Их цель состояла в том, чтобы образумить киевское правительство и защитить народ Донбасса.

Отметив, что первые соглашения не были выполнены. Россия добилась принятия Советом безопасности соглашения Минск-2. Резолюция 2202 была принята единогласно. В ходе голосования Соединенные Штаты выдвинули свою интерпретацию этих событий. Для них бойцы сопротивления в Донбассе были всего лишь сепаратистами, которых военным образом поддерживала Москва. Они утверждали, что соглашение Минск 2 (12 февраля 2015 года) не подменяло соглашение Минск 1 (5 и 19 сентября 2014 года), а дополняло их. Поэтому они требовали, чтобы Россия вывела войска, которые воевали на Донбассе, но не были одеты в российскую униформу. Германия и Франция подписали вместе с Россией декларацию, гарантирующую «обязательное» выполнение всех обязательств.

Однако вскоре после этого президент Порошенко заявил, что не намерен ничего выполнять и возобновил военные действия, Ту же позицию заняло и правительство президента Зеленского. За семь лет после принятия резолюции 2202 было убито 12 000 человек по данным Киева, или 20 000 по данным Москвы.

В этот период Москва не вмешивалась. Президент Владимир Путин не только вывел свои войска, но и запретил одному из олигархов отправлять наёмников для поддержки народа Донбасса. От него отказались также гаранты Минских соглашений и другие члены Совета Безопасности.

В российском политическом стиле принято ждать, пока появится возможность что-то сделать, прежде чем заявлять об этом. Поэтому Москва ничего не сказала, но стала действовать. Страдая от санкций, которым она подверглась после присоединения Крыма, она поннимала, что Запад ужесточит их, когда приступит к выполнению резолюции 2202. Поэтому она обратилась к другим государствам, находящимся под санкциями, в том числе Иран, чтобы обойти санкции против неё и подготовиться к обходу других. Тот, кто регулярно посещает Россию, наверняка заметил, что администрация Путина обеспечила продовольственную самодостаточность, в том числе по мясу и сыру, которых раньше не хватало в стране. Россия сблизилась с Китаем в банковской сфере, что мы неверно истолковали это как действие, направленное против доллара. В действительности это была подготовка к исключению из системы SWIFT.

Введя войска на Украину президент Путин ясно дал понять, что он не объявляет войну с целью аннексии Украины, а проводит «специальную военную операцию» в соответствии с резолюцией 2202 и своей «ответственностью по защите» гражданского населения Донбасса.

Как и ожидалось, Запад ответил экономическими санкциями, которые серьезно подорвали российскую экономику на два месяца. Затем все изменилось, и эти санкции оказались даже выгодными для России, которая долгое время готовилась к ним.

На Украину Запад отправил много оружия, и вдобавок военных советников и некоторые силы специального назначения. Российскую армию, которая в три раза меньше по численности, чем украинская, это сильно досаждало. Поэтому он только что объявил частичную мобилизацию, чтобы направить новые войска и при этом не нанести ущерба системе национальной обороны.

НАТО, в свою очередь, разработало механизм, направленный на мобилизацию основной группы государств и более многочисленной группы своих дальних союзников. Идея заключается в том, чтобы распределить финансовые усилия на как можно большее количество партнеров, пока Россия не будет окончательно измотана.

В ответ на это Москва заявила, что если Запад сделает еще один шаг и вмешается, она применит новые виды вооружений.

Российская и китайская армии освоили гиперзвуковые ракеты, которых нет у Запада. Москва и Пекин могут уничтожить любую цель в любой точке мира за считанные минуты. Их невозможно перехватить, и этот дисбаланс продлится, по крайней мере, до 2030 года, как считают американские генералы. Россия уже заявила, что нанесет первый удар по британскому министерству иностранных дел, которое она считает «думающей головой» своих врагов, и по Пентагону, которого она считает их «вооруженной рукой». В случае нападения российская и китайская армии сначала уничтожат спутники стратегической связи США, после чего они потеряют способность запускать ядерные ракеты и, таким образом, наносить ответный удар в течение нескольких часов. В исходе такой войны мало кто сомневается.

Когда Россия говорит об использовании ядерного оружия, она имеет в виду не стратегические атомные бомбы, какие США использовали для бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а тактическое оружие для уничтожения небольших конкретных целей (Уайтхолл или Пентагон). Поэтому высокопарные заявления президента Байдена о риске для всего мира юридически ничтожны.

Такую конфронтацию нельзя считать невозможной. В Соединенных Штатах штраусианцы, очень немногочисленная группа никем не избранных политиков, полны решимости устроить апокалипсис. По их мнению, Соединенные Штаты больше не смогут осуществлять господство над всем миром, но они всё еще могут добиться его над своими союзниками. Для этого они могут без колебаний принести в жертву кого-то из своих союзников, чтобы последние пострадали больше, чем они, и чтобы таким образом они оставались первыми (но не лучшими).

При всех конфликтах народ одолевает страх, и тогда находятся те, кто подталкивают его к войне.

В двух республиках Донбасса и двух областях Новороссии только что прошли референдумы о самоопределении и присоединении к России. «Большая семерка», министры иностранных дел которой участвовали в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, немедленно объявила референдумы недействительными, поскольку они были проведены в условиях войны, что является спорным мнением. Далее они осудили нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН. А эти заявления ошибочны. По определению, право народов на самоопределение не противоречит суверенитету и территориальной целостности государства, от которого они могут, если пожелают, отделиться. Фактически, все члены «Большой семерки» (кроме Японии) подписали Хельсинкский заключительный акт, в котором они обязались защищать одновременно все эти принципы.

Особенно неприятно видеть, что Большая семёрка интерпретирует право на самоопределение в своих интересах. Например, Генеральная Ассамблея ООН осудила незаконную оккупацию Соединенным Королевством архипелага Чагос. Она постановила вернуть его острову Маврикий не позднее 22 октября 2019 года. Этого не только не произошло, но один из островов Чагос, Диего-Гарсия, до сих пор незаконно сдан в аренду США и используется для размещения крупнейшей военной базы в Индийском океане. Или Франция незаконно превратила свою колонию Майотта в департамент в 2009 году. Она провела референдум в нарушение резолюций Генеральной Ассамблеи 3291, 3385 и 31/4, которые утверждают единство Коморских островов и запрещают проведение референдумов только в одной из его частей - государстве Коморские острова и французской колонии Майотта. Именно для того, чтобы избежать деколонизации, Франция организовала этот референдум, учитывая, что она создала там морскую военную базу и, прежде всего, военную базу перехвата и разведки.

С точки зрения России, эти референдумы, если они будут признаны на международном уровне, положат конец военным операциям. Отказываясь от них, Запад затягивает конфликт. Похоже, он хочет, чтобы вся Новороссия перешла в руки России. Однако, если Одесса станет российской, Москве придется согласиться на присоединение к Российской Федерации прилегающего к ней Приднестровья. Приднестровье принадлежит не Украине, а Молдавии, отсюда и его нынешнее название - Приднестровская Молдавская Республика.

Россия отказывается принять молдавскую территорию, которая, по общему признанию, имеет исторические причины для провозглашения независимости. Но она не приняла независимость Южной Осетии и Абхазии, которые также имеют исторические причины провозгласить себя независимыми, но являются грузинскими. Жело в том, что ни Молдова, ни Грузия не совершали преступлений, сравнимых с преступлениями современной Украины.

Теперь должно быть понятно, что вина разделена между двумя стоорнами, но не поровну. Запад признал переворот 2014 года и пытался остановить последовавшую за ним бойню, но в итоге позволил националистам в полном составе продолжить ее. Он вооружал Украину вместо того, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения 1 и 2. Россия, со своей стороны, без согласования построила мост, закрывающий доступ к Азовскому морю. Мир будет сохранен только в том случае, если обе стороны признают свои ошибки.

Способны ли мы на это?