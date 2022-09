Xi Jinping, Presidente da República Popular da China e do Comité Militar, instou as Forças Armadas do seu país a se preparar para a guerra.

Ele intervinha no seminário sobre a Defesa Nacional e a Reforma das Forças Armadas que se realizava em Pequim. Este trecho do seu discurso foi transmitido pela televisão nacional.

O discurso de Xi Jinping acontece no momento em que os Estados Unidos e seus aliados negam que Taiwan seja uma província chinesa (o que reconheciam até agora) e em que o seu aliado, o Presidente Vladimir Putin, decretou a mobilização parcial na Rússia.