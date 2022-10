Het tijdschrift Rolling Stones publiceerde eind april een artikel over de verdwijning van ABC-journalist James Gordon Meek [1]. De zaak was tot dusver niet openbaar gemaakt.

Meek was Senior Advisor on Counterterrorism voor het House Homeland Security Committee. Hij schijnt een dubbelleven te hebben gehad als journalist en inlichtingenofficier. In ieder geval is hij zeer goed ingevoerd in dit milieu op een zeer hoog niveau. Ten tijde van zijn dood was hij een boek aan het schrijven over Operatie Ananas tijdens de val van Kabul [2].

Hij publiceerde zijn laatste tweet op 27 april. Het is een re-tweet van de tweet van een voormalig CIA-agent met als onderschrift: "Feiten". De tekst van de agent is: "Eigenlijk is het al lang geleden begonnen. We leerden dit tussen 2014-2022. Niet nu pas. Dit is een laboratoriumexperiment met Russische TTP’s [tactieken, technieken en procedures]. Op EW [elektronische oorlogsvoering]. Op alles. Daarom doen de Oekraïners het (met onze raad en hulp) zo goed. Vraag het diegenen in de IC [inlichtingen gemeenschap] of UW [onconventionele oorlogsvoering]. we hebben een hoop geleerd”

Onmiddellijk na het posten van deze tweet, nam Meek ontslag uit zijn positie bij ABC. Volgens zijn vrienden en collega’s legde hij niets uit, maar was het alsof de hemel op hem gevallen was.

Er werd een politie-inval bij hem thuis georganiseerd. Volgens zijn buren bestormden zwarte auto’s en een gepantserde auto zoals die van de FBI zijn huis. Mannen met geweren fouilleerden hem. Het is niet bekend of hij op dat moment thuis was. In ieder geval heeft niemand hem zien vertrekken of hem sindsdien gezien.

De autoriteiten communiceren niet over hem.