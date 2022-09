Edward Snowden ha ottenuto la cittadinanza russa. La naturalizzazione coincide con l’abbandono del Paese da parte di 250 mila cittadini russi, che lasciano la Russia non perché non vogliono unirsi alle forze armate (la mobilitazione parziale riguarda solo veterani con esperienza di combattimento), ma perché temono il ritorno a uno Stato autoritario come quello del periodo zarista e sovietico.