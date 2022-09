Die institutionellen Parteien führen den Wahlkampf nicht nur in Italien, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Der Sekretär der Demokratische Partei (PD) Enrico Letta, erklärt in einem Interview mit einer US-Zeitung: "Mit der Rechten [ist] Italien Russland nahe, mit uns den USA". In derselben Zeitung versichert der Präsident von Copasir (Parlamentarischer Ausschuss für die Sicherheit der Republik) Adolfo Urso, der Washington besuchte, andererseits, dass "für die USA Giorgia Meloni (Kandidat der Fratelli d’Italia-Partei) völlig zuverlässig ist". Die Parteien des gesamten parlamentarischen Bogens konkurrieren daher um den Washingtoner Konsens, der für jede Regierung, die aus den Wahlen hervorgehen wird, unerlässlich ist. Aber gleichzeitig handeln sie im gegenseitigen Einvernehmen, wenn es darum geht, Washingtons Richtlinien umzusetzen. Zum Beispiel der Boykott des UN-Vertrags über das Verbot von Atomwaffen, der von 66 Staaten ratifiziert und von 20 unterzeichnet, aber von den USA und der NATO boykottiert wurde. Auf der Juni-Tagung der Vertragspartner war Italien, obwohl eingeladen, nicht anwesend, nicht einmal als Beobachter.

Ebenfalls im Juni erhielt die 6. Staffel der italienischen Luftwaffe in Ghedi (Provinz Brescia) den ersten US-amerikanischen F-35A-Atomangriffsjäger, der schnell mit den neuen US-Atombomben B61-12 bewaffnet, und für den Einsatz durch die italienische Luftwaffe unter US-Kommando bereit sein wird. Italien verstößt damit gegen den 1975 ratifizierten Nichtverbreitungsvertrag, in dem es heißt: "Jeder Nichtkernwaffenstaat, der dem Vertrags angehört, verpflichtet sich von niemandem, weder direkt noch indirekt die Weitergabe von Kernwaffen oder anderen nuklearen Sprengkörpern oder die Kontrolle über solche Waffen oder Sprengkörper zu akzeptieren."

Ein weiterer Beweis für die Unterwerfung Italiens unter die USA ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss für die Ursachen der "Katastrophe" des Schiffes Moby Prince am 15. September, indem dieser erneut die wahren Ursachen der Tragödie verheimlichte, die sich vor mehr als 31 Jahren in der Bucht von Livorno ereignete, um den Waffenhandel auf dem US-Stützpunkt an der Grenze zu Camp Darby zu vertuschen. Sein rätselhafter, von Andrea Romano (PD) vorgelegter Schlussbericht, wurde von Vertretern aller anderen Parteien einstimmig angenommen. Auf der anderen Seite, was die wirkliche Dynamik dieses Massakers war, wird in dieser Episode von Grandangolo durch eine Videountersuchung einer brennenden Nachricht präsentiert, die 2016 von Pandora TV des verstorbenen Giulietto Chiesa ausgestrahlt wurde.

« Kurze Zusammenfassung der revue de presse internationale Grandangolo Pangea vom Freitag, 23. September 2022 um 20:30 Uhr, auf dem italienischen Kanal Byoblu »