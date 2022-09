De institutionele partijen voeren de verkiezingscampagne niet alleen in Italië maar ook in de Verenigde Staten De secretaris van de PD Enrico Letta verklaart in een interview met een Amerikaanse krant: " Rechts staat in Italië dicht bij Rusland, wij bij de VS". In dezelfde krant verzekert Copasir-voorzitter Adolfo Urso bij een bezoek aan Washington daarentegen dat "voor de VS Giorgia Meloni volledig te vertrouwen is". De partijen van het hele parlementaire spectrum strijden dus om de instemming van Washington, die onmisbaar is voor elke regering die uit de verkiezingen voortkomt. Tegelijkertijd handelen zij eensgezind als het gaat om de uitvoering van de richtlijnen van Washington. Bijvoorbeeld het boycotten van het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens, dat door 66 staten is geratificeerd en door 20 staten is ondertekend, maar door de VS en de NAVO wordt geboycot. Op de bijeenkomst van de ondertekenaars van het Verdrag in juni was Italië, hoewel uitgenodigd, niet eens als waarnemer aanwezig.

Eveneens in juni ontving het 6e Squadron van de Italiaanse luchtmacht in Ghedi de eerste Amerikaanse F-35A nucleaire aanvalsjager, die binnenkort zal worden bewapend met de nieuwe Amerikaanse B61-12 kernbommen, klaar voor gebruik door de Italiaanse luchtmacht onder Amerikaans bevel. Daarmee schendt Italië het in 1975 geratificeerde Non-Proliferatieverdrag, waarin staat: "Elk van de militair niet-nucleaire staten verbindt zich ertoe van niemand kernwapens te ontvangen, noch er direct of indirect zeggenschap over te hebben".

Als verder bewijs van de onderdanigheid van Italië aan de VS heeft de parlementaire onderzoekscommissie naar de oorzaken van de "ramp" met het schip de Moby Prince op 15 september jl. haar werkzaamheden afgerond, waarbij opnieuw de ware oorzaken van het bloedbad dat meer dan 31 jaar geleden op de rede van Livorno plaatsvond, werden verzwegen om de wapenhandel vanuit de naburige Amerikaanse basis Camp Darby te verdoezelen. Het mystieke eindverslag, gepresenteerd door Andrea Romano van de PD, werd unaniem goedgekeurd door de vertegenwoordigers van alle andere partijen. Wat in plaats daarvan de werkelijke situatie van het bloedbad was, wordt in deze aflevering van Grandangolo getoond door een video-onderzoek naar brandende actuele gebeurtenissen, in 2016 uitgezonden door Giulietto Chiesa’s Pandora TV.

"Korte samenvatting van het internationale persoverzicht Grandangolo Pangea van vrijdag 23 september 2022 om 20.30 uur op de Italiaanse zender Byoblu,"