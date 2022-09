Voltaire n°8

Regeringen die hun lezing van gebeurtenissen willen opleggen, oefenen geen druk uit op de media, maar op degenen die hen informeren. Journalisten in de meeste landen van de wereld hebben geen andere bronnen dan de drie grote nieuwsagentschappen, AFP, AP en Reuters. Ze hoeven dus geen druk uit te oefenen op duizenden mediakanalen, maar alleen deze drie bedrijven zover te krijgen dat ze informatie achterhouden, zodat alle westerse media en een groot deel van de rest het negeren.

Of het nu reguliere of alternatieve media zijn, de media geven, als ze geen correspondenten ter plaatse hebben, alleen verslag van deze drie bronnen. Uiteindelijk zeggen ze inhoudelijk bijna allemaal hetzelfde en verschillen ze alleen qua vorm.

Om deze blindheid te doorbreken, publiceren wij elke vrijdag een bulletin over internationale betrekkingen, gebaseerd op de verslagen van onze correspondenten over de hele wereld.

Momenteel zijn er veel landen waar wij niet vertegenwoordigd zijn. We zullen dus informatie missen. Maar dit zal niet te wijten zijn aan een verlangen om u eenogig te maken. We zullen proberen de feiten waar mogelijk juist weer te geven.

We hebben in augustus uitgaven voor ons team geschreven. Wij stellen ze in september vrij beschikbaar, zodat u kunt zien hoe wij werken. Dit bulletin zal vanaf oktober betalend zijn. U kunt u nu voor een abonnement aanmelden.