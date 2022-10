Beste lezers,

Wij publiceren deze gratis website met analyses van internationale betrekkingen. Wij geven ook een nieuwsbrief uit, voortaan tegen betaling, van basisgegevens, Voltaire Internationaal Nieuws

Het wil u toegang geven tot allerlei informatie, waarvan veel wordt genegeerd door de drie grote nieuwsagentschappen en dus door alle westerse verslaggevers, of ze nu tot de reguliere media behoren of tot de alternatieve pers.

In deze tijden van propaganda, waarin de Nord Stream-pijpleidingen, die voor 9% Nederlands eigendom zijn, net zijn gesaboteerd, moeten we over alle feiten beschikken om het overzicht over het strijdtoneel te behouden en een duidelijk oordeel te kunnen vellen.

De voortzetting van ons werk is afhankelijk van regelmatige financiering. Daarom nodigen wij u uit om u te abonneren op dit wekelijkse bulletin en de boodschap te verspreiden.

– Jaarabonnement: 150 euro

of

– Maandabonnement: 15 euro