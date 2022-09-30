Дорогие друзья!

Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого в данном случае преувеличения исторический день – день правды и справедливости.

Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которое никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло то же самое – элиты решали всё между собой, миллионы простых граждан никто ни о чём не спросил.

И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой [Народной Республике], в Запорожье, в Херсоне, право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор – быть со своей исторической Родиной, с Россией!

Только один эпизод из того, что происходило два-три-четыре дня назад: выборы в Луганске, люди стоят в очереди на улице на один из избирательных участков – и начался артиллерийский обстрел. Снаряд упал рядом, недалеко – никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно!

В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своём родном языке, запретить культуру – ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической Родине и передали это своим детям. И поэтому мы говорим: Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр – она открывает им своё сердце. Добро пожаловать домой!

Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днём, сегодняшним торжеством, – мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам. Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде, они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад, – я знаю, о чём говорю, – именно героически. И поэтому в знак поддержки, благодарности, в знак признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование предлагаю отсюда, с Красной площади, послать им сигнал нашей поддержки, уважения и преклонения перед их жертвенностью и перед их героизмом. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади, трёхкратным «ура». Набрали воздуха и по моей команде на счёт «три». Раз, два, три! Ура! Ура! Ура!

Дорогие друзья, мы сделаем всё для того, чтобы поддержать наших братьев и сестёр и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать всё для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать всё для того, чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения, больницы и поликлиники.

Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде – сила, а значит, победа! Победа будет за нами!

Спасибо! Удачи!