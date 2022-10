Edgar Snowden ble nylig innvilget russisk statsborgerskap. Dette kommer samtidig med at 250 000 russere er rapportert stukket av fra landet sitt.

Dette har de gjort ikke så mye av frykt for den delvis mobiliseringen utstedt av president Vladimir Putin, den skal visst kun gjelde veteraner med kamperfaring.

De har gjort det fordi de er skremt over at Russland kan gå tilbake til et autoritært styre som det var under den autoritære tsaren og i tiden med Sovjet-Unionen.