Zum ersten Mal seit zehn Jahren tagte der israelisch-europäische Assoziationsrat am 5. Oktober 2022 in Brüssel. Die Delegation des jüdischen Staates wurde von Elazar Stern, seinem Geheimdienstminister, geleitet. Premierminister Yair Lapid sprach auf Video aus Tel Aviv [1].

Die angekündigte Teilnahme Israels an der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) wurde schließlich abgesagt. Nicht, weil die französischen Organisatoren Israel nicht als europäischen Staat betrachten, sondern weil die Ankunft von Herrn Lapid mehrere Gäste dazu veranlasst hätte, sich zurückzuziehen. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala versuchte bis zum letzten Moment vergeblich, alle von der Bedeutung Israels zu überzeugen. Tel Aviv bestand nicht darauf, da es wusste, dass die derzeitige israelische Regierung Kiew in Worten unterstützt, aber Moskau in Taten.

Der israelisch-europäische Dialog wurde mit der Unterzeichnung eines Abkommens zur Lieferung von israelischem Gas über Ägypten wiederbelebt. Die israelische Gasproduktion sollte nach der Unterzeichnung eines israelisch-libanesischen Abkommens zur Festlegung der Seegrenzen, wahrscheinlich vor Ende Oktober, rasch zunehmen.