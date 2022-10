Luchtmachtgeneraal Sergei Surovikin (links op de foto) is benoemd tot opperbevelhebber van de speciale militaire operatie in Oekraïne. Hij begon als spetsnaz tijdens de Sovjet oorlog in Afghanistan. Hij richtte de Russische militaire politie op en voerde later het bevel over de Russische strijdkrachten in Syrië, wat hem de titel "Held van Rusland" opleverde. Hij was de commandant van de zuidelijke regio van Rusland.

Daarnaast is legergeneraal Rustam Muradov benoemd tot opperbevelhebber van de oostelijke regio van Rusland. Voordien was hij adviseur van het Syrische leger en opperbevelhebber van de interventiemacht in Nagorno-Karabach. Hij is onderscheiden met de titel "Held van Rusland".

Er wordt gesproken over een mogelijke verandering van de minister van Defensie. Sergei Shoigu is in deze functie begonnen als minister van Noodsituaties. Hij is een "Held van Rusland". Hij heeft het misschien briljant gedaan in Syrië, maar hij is geen geschoold militair. De minister van Defensie moet het leger op langere termijn kunnen overzien. Hij mag niet verstrikt raken in de militaire operaties in Oekraïne, maar moet steeds voor ogen houden dat dit slechts één ronde is in de lange oorlog tussen Rusland en de Angelsaksen.