Het Kremlin heeft besloten Oekraïne ervan te beschuldigen dat het de sabotage van de Nord Stream-gasleiding, een poging tegen de Turkse Stream-gasleiding en die van de Krimbrug heeft georganiseerd, ook al is het duidelijk dat Kiev niet over de middelen voor de eerste operatie beschikt. De Verenigde Staten daarentegen kunnen dit soort acties niet opeisen zonder hun eigen imago te schaden. De interpretatie van het Kremlin stelt de confrontatie tussen Rusland en de Angelsaksen nog wat langer uit en rechtvaardigt de acties tegen Kiev.

Dmitri Medvedev, de nummer 2 van de Russische Veiligheidsraad, roept publiekelijk op tot ontmanteling van het regime in Kiev, wat de druk nog wat opvoert. Kortom, het Kremlin heeft er geen belang bij president Zelenski omver te werpen, die het tot nu toe altijd heeft ontzien, maar het heeft ook geen reden om hem aan de macht te houden. Zijn enige vijand, zodra Novorossia gedeeltelijk bevrijd is, zijn de Angelsaksen. De optie van Medvedev is dus een provocatie om het Westen te dwingen zichzelf te verzwakken door zijn ondersteuning van Kiev te vergroten.

De propaganda van de NAVO om de oorlog voor te stellen als zijnde alleen over Oekraïne en het Russische leger als vermoeid conditioneert de manier waarop de Europeanen denken. Daardoor zullen zij waarschijnlijk het belang van Kiev overschatten en het Russische leger onderschatten, kortom in de val van Medvedev trappen.