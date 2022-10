De president van de Russische Republiek Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, heeft een video vrijgegeven van het "Ahmad leger", de voorhoede van zijn troepen. Bovendien verzekerde hij dat hij 70.000 man in reserve heeft.

Tsjetsjeense bataljons vechten in Oekraïne rechtstreeks onder het bevel van president Kadyrov en Poetin, en niet onder dat van het Russische ministerie van Defensie.

Van oudsher waren de Tsjetsjenen de belangrijkste soldaten van de tsaristische en Sovjetlegers. Het zijn moslimstrijders voor het heilige Rusland. Een van de doelen van de twee Tsjetsjeense oorlogen was om Rusland van hen te beroven. Het is duidelijk dat Kadyrov erin geslaagd is hun rol te herstellen.