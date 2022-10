O General da Força Aérea Sergei Surovikin (à esquerda na foto) foi nomeado Comandante-Chefe da operação militar especial na Ucrânia. Ele começou como um “spetsnaz” durante a guerra soviética no Afeganistão. Ele criou a polícia militar russa, depois comandou as Forças Armadas russas na Síria, o que lhe valeu o título de « Herói da Rússia ». Ele era o Comandante da região sul da Rússia.

Além disso, o General do Exército Rustam Muradov foi nomeado Comandante-em-Chefe da Região Leste da Rússia. Ele fora já conselheiro do Exército sírio e Comandante-Chefe das Forças de interposição no Nagorno-Karabaque. Ele foi elevado ao título de « Herói da Rússia ».

Fala-se de uma possível mudança próxima de Ministro da Defesa. Actualmente neste posto, Serguei Shoigu começou como Ministro das Situações de Emergência. Ele é um « Herói da Rússia ». Ele teve, é certo, um desempenho brilhante na Síria, mas não é um soldado de formação. O Ministro da Defesa deve ser capaz de supervisionar o Exército no longo prazo. Ele não deve se deixar absorver pelas operações militares na Ucrânia, mas conservar sempre em mente que isto não é senão um episódio na longa guerra opondo a Rússia aos Anglo-Saxónicos.