Senadores norte-americanos estão tentando obter detalhes sobre o financiamento da empresa britânica Hadean, especializada no Metaverso. Esta obteve fundos do Governo britânico e da CIA (através do fundo Q-Tel) para desenvolver produtos de simulação militar.

O problema é que o gigante chinês da Internet Tencent (QQ, WeChat etc.) faria parte do conjunto.

Dados os estreitos laços das grandes corporações chinesas com o Exército de Libertação Popular, os senadores dos EUA temem que as aplicações militares de Hadean possam cair nas garras do Exército chinês.