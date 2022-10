Der Kreml hat beschlossen, die Ukraine zu beschuldigen, die Sabotage der Nord Stream-Gaspipeline, einen Versuch gegen die Turkish Stream-Gaspipeline und die gegen die Krimbrücke organisiert zu haben, obwohl es offensichtlich ist, dass Kiew nicht über die Mittel für die erste Operation verfügt. Die Vereinigten Staaten ihrerseits können diese Art von Aktion nicht beanspruchen, ohne ihr eigenes Image zu beeinträchtigen. Die Interpretation des Kremls ermöglicht es, die Konfrontation zwischen Russland und den Angelsachsen länger dauern zu lassen und gleichzeitig Aktionen gegen Kiew zu rechtfertigen.

Dmitri Medwedew, die Nummer 2 des russischen Sicherheitsrates, fordert öffentlich den Abbau des Kiewer Regimes, was den Druck noch etwas erhöht. Im Grunde hat der Kreml kein Interesse daran, Präsident Selenskyj zu stürzen, den er bisher verschont hat, aber er hat auch keinen Grund, ihn an der Macht zu halten. Sein einziger Feind, nachdem Novorossia teilweise befreit ist, sind die Angelsachsen. Medwedews Option ist also eine Provokation, die darauf abzielt, den Westen zu zwingen, sich selbst zu schwächen, indem er seine Unterstützung für Kiew erhöht.

Die Propaganda der NATO, den Krieg so darzustellen, als betreffe er nur die Ukraine und die russische Armee, als sei erschöpft, bestimmt die Denkweise der Europäer. Diese Propaganda könnte sie dazu anleiten, die Bedeutung Kiews zu überschätzen und das russische Militär zu unterschätzen, kurz gesagt, in Medwedews Falle zu tappen.