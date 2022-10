Volgens The Grayzone heeft Chris Donelly afgelopen april een plan opgesteld om de Krimbrug te saboteren en Oekraïense soldaten te trainen om dat uit te voeren. Hij zou het hebben gedeeld met Audrius Butkevičius, de Litouwse minister van Defensie.

Kolonel Donelly was speciaal adviseur van vier secretarissen-generaal van de Navo. Hij had de leiding over de achtergebleven netwerken van de Alliantie in onafhankelijk Rusland. Hij staat nu aan het hoofd van het Institute of Statecraft, een afdeling van het Britse ministerie van Defensie die verantwoordelijk is voor de verspreiding van anti-Russische propaganda in de internationale mainstream media. Hij was betrokken bij de aanslag op Sergei en Yulia Skripal in 2018. Hij zou een centrale rol hebben gespeeld bij het verspreiden van de beschuldigingen tegen de FSB.

De Russische FSB reconstrueerde van haar kant de route van de vrachtwagenbom en arresteerde acht personen van Russische nationaliteit die deelnamen aan de operatie, die zij toeschreef aan de Oekraïense geheime diensten. Als vergelding bombardeerde het Russische leger massaal officiële gebouwen, ook in Kiev, waarbij veel slachtoffers vielen.