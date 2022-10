De opperbevelhebber van het Oekraïense leger, de "integraal nationalistische" generaal Valeri Zaloujny, heeft SpaceX een maand geleden schriftelijk gevraagd om 8.000 extra starlink-terminals. Zijn leger had er eerder 20.000 ontvangen - de terminals zijn afhankelijk van het model tussen de 1.500 en 2.500 dollar waard - grotendeels betaald door Polen, de VS en het VK.

Volgens generaal Zaloujny worden elke maand ongeveer 500 terminals op het slagveld vernietigd. Zonder deze terminals kunnen het leger en de civiele autoriteiten niet meer communiceren. Er is al een storing geweest die zou hebben geleid tot een ramp, waarvan de details zijn geclassificeerd als Defensiegeheim.

De kosten voor de terminals en hun communicatie, waarvoor SpaceX verantwoordelijk is, bedraagt momenteel 80 miljoen dollar. Eind 2022 zouden dat er 100 miljoen moeten zijn en eind 2023 400 miljoen.

SpaceX, dat aan het begin van de oorlog communiceerde over zijn inzet voor Oekraïne, heeft het Pentagon geschreven, onthult CNN, om te laten weten dat het deze kosten niet langer alleen kan dragen.

Elon Musk, de baas van Starlink, heeft zojuist scherpe tweets uitgewisseld met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De miljardair, die veel weet wat wij niet weten omdat hij toegang heeft tot alle berichten die de Oekraïense autoriteiten op Starlink uitwisselen, heeft een standpunt ingenomen ten gunste van de erkenning van de Krim en Donbass als Russische provincies.

Het door SpaceX geëiste bedrag is te verwaarlozen in vergelijking met de waarde van dit bedrijf (127 miljard dollar). Elon Musk, die tot zijn 17e in Zuid-Afrika geleefd heeft, weet wat een supremacistische ideologie als die van de "integrale nationalisten" betekent. Als hij de toegang tot Starlink afsnijdt, zal het Oekraïense leger binnen enkele dagen instorten.