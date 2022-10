Na de opname van dit programma [van Grandangolo] verscheen het volgende bericht in de New York Times: "Amerikaanse inlichtingendiensten geloven dat leden van de Oekraïense regering toestemming hebben gegeven voor de autobomaanslag nabij Moskou in augustus waarbij Daria Dughina om het leven kwam. Amerikaanse functionarissen zeiden ook dat zij niet van tevoren op de hoogte waren gesteld van de operatie en dat zij zich tegen de moord zouden hebben verzet als zij waren geraadpleegd". Wij hebben ons commentaar toegevoegd aan het begin van het programma, getiteld "De moord op Daria Dugin volgens het verhaal van de CIA".

Wat betreft de sabotage van de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen van Rusland naar Duitsland, was het president Biden zelf die aangaf wie het uitvoerde toen hij in een interview zei: "Er komt geen Nord Stream meer. We maken een einde aan dit project. Ik beloof je dat we dat kunnen." En dit wordt bevestigd door het feit dat op dezelfde dag dat Nord Stream werd gesaboteerd, de alternatieve pijpleiding werd geopend: de Baltic Pipe, die gas van Noorwegen via Denemarken naar Polen en de buurlanden vervoert. De pijplijnoorlog maakt deel uit van de strategie waarmee de VS en de NAVO, met de volledige steun van de EU, elke relatie van Europa met Rusland willen verbreken en van Europa de frontlinie van de oorlog tegen Rusland willen maken.

Daartoe zijn de Amerikaanse militaire uitgaven door het Congres verhoogd tot meer dan 800 miljard dollar per jaar, 37 miljard meer dan president Biden had gevraagd, terwijl de Amerikaanse schuld, die in tien jaar tijd is verdubbeld, voor het eerst meer dan 31 biljoen dollar bedraagt. Hierdoor kan Washington Kiev steeds grotere hoeveelheden wapens leveren, niet alleen uit de reserves van het Pentagon, maar rechtstreeks van de Amerikaanse wapenindustrie. Zo wakkert Washington in Europa "een onbeperkte oorlog tegen Rusland" aan, met op de eerste rij de door Rusland vrijgelaten Azov-nazi-leiders, aan wie de Oekraïense president in Turkije hulde bracht.