Secondo Greyzone, ad aprile scorso Chris Donelly avrebbe studiato un piano per sabotare il ponte di Crimea e addestrare soldati ucraini a realizzarlo. Avrebbe condiviso il progetto in particolare con il ministro della Difesa lituano, Audrius Butkevičius.

Il colonnello Donelly è stato consigliere speciale di quattro segretari generali della Nato, nonché responsabile delle reti stay-behind nella Russia indipendente. Oggi è a capo dell’Institute of Statecraft, propaggine del ministero della Difesa britannico per la diffusione della propaganda anti-Russia nei media internazionali. Donnelly è stato chiamato in causa per l’attentato del 2018 a Sergei e Yulia Skripal per il ruolo primario avuto nella diffusione delle accuse all’FSB.

L’FSB russo ha invece ricostruito il percorso del camion-bomba e arrestato otto persone di nazionalità russa che hanno partecipato all’operazione, attribuita ai servizi segreti ucraini. Per rappresaglia l’esercito russo ha bombardato massicciamente edifici pubblici, anche a Kiev, facendo molte vittime collaterali.